Åì¹ñ¸¶±ÑÉ×»á¡Ö¼óÁê¤¬¾®Àô¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é°Ý¿·¤È¤¯¤Ã¤Ä¤¯¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¡Ä¡×¡¡¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¤ÎÏ¢Î©Áê¼ê¤ò¿äÂ¬
¡¡¸µµÜºê¸©ÃÎ»ö¤Ç½°±¡µÄ°÷¤âÌ³¤á¤¿Åì¹ñ¸¶±ÑÉ×»á¡Ê67¡Ë¤¬17ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤ÎTV¥¿¥Ã¥¯¥ë¡×¡ÊÆüÍËÀµ¸á¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢º£¸å¤ÎÀ¯¸¢¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡½°»²Î¾±¡¤Ç²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤È¤Ê¤ê¡¢À¯¸¢¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤¿¤¤Í¿ÅÞ¤¬ÁÈ¤àÁê¼ê¤Ï¤É¤³¤Ê¤Î¤«¡£Åì¹ñ¸¶»á¤Ï¡Ö¼óÁê¤¬¾®Àô¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é°Ý¿·¤È¤¯¤Ã¤Ä¤¤Þ¤¹¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¤¬ÁíºÛÁª¤òÀ©¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÈÏ¢Î©¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¿äÂ¬¡£
¡¡ÅìÂç½Ú¶µ¼ø¤ÎºØÆ£¹¬Ê¿»á¤¬¡Ö»²À¯ÅÞ¤¤¤¯¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢Åì¹ñ¸¶»á¤Ï»²À¯ÅÞ¤¬½°±¡¤Ç¤Ï3µÄÀÊ¤À¤±¤Î¤¿¤á¡Ö»²À¯ÅÞ¤Ï¤Þ¤ÀÁá¤¤¡×¤ÈÏ¢Î©Áê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï»þ´ü¾°Áá¤À¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¾®Àô¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é°Ý¿·¤¬¤Ä¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¸À¤¦Åì¹ñ¸¶»á¤Ë¡¢¸µ½°±¡µÄ°÷¤Î¶â»Ò·ÃÈþ»á¤â¡Ö±óÆ£¤µ¤ó¤â¤Ä¤¤¤Æ¤ë¡£º£ÅÙ¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤Î±óÆ£¤µ¤ó¤È¶á¤¤¤Î¤Ç¡×¤È°Ý¿·¤Î¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤ËºÆÅÐÈÄ¤·¤¿±óÆ£·É½°±¡µÄ°÷¤¬Ï¢Î©¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¡Ö¡Ê±óÆ£»á¤¬¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤Ë¡Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÇÇÏ¾ì¤µ¤ó¤¬¸ÜÌä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¹çÎ®¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÅì¹ñ¸¶»á¡£¶â»Ò»á¤Ï¡ÖÁªµó¶è¤ÎÌäÂê¤ÈÀ¯ºö¤ÎÌäÂê¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤ÎÊý¤¬¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤ë¡£103Ëü¡¢178Ëü¡Ê¤ÎÊÉ¡Ë¤È¤¤¤¯¤È¤ª¶â¤â¤«¤«¤ë¤±¤ì¤É¡¢°Ý¿·¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¶µ°éÌµ½þ²½¤â¼ê¤¬ÁÈ¤á¤¿¤Î¤Ï¤½¤ì¤è¤ê¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤·¡£Éû¼óÅÔ¹½ÁÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤¤¤¦¤«¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ê¤Î¤Ç¤ª¶â¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÏ¢Î©Áê¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¡È¥³¥¹¥È¡É¤òÀâÌÀ¡£¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¹ñÌ±Ì±¼ç¤è¤ê¤â°Ý¿·¤È¤ÎÊý¤¬¥³¥¹¥È¤«¤«¤é¤Ê¤¯¤ÆÁÈ¤ß¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£