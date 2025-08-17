夏まで母子登校を続けた母、ある日「お母さん！」校長に呼び止められて【ママリ】

ねこじまいもみ(@neko_jima_imomi)さんの長女は現在小学1年生。入学して2週間経ったある日の朝、急に「おなかが痛い」と言い出します。初めはたまたまだと思っていたのですが、次の日も朝からおなかが痛いとのことで、腹痛を訴える日が続きます。過去に配信し反響があったものを再編成しています。母子分離の不安を親子で乗り越えたねこじまいもみさんの体験談『繊細さん長女が泣きながら学校へ行った日々の話』第13話をごらんください。

結局、しばらくは親子一緒に「母子登校」していました。4月から母子登校をはじめ、あっというまに季節は夏に。同じような毎日を繰り返していたある日、帰り際に校長先生に門で呼び止められ…？

同じような毎日を、心折れることなく続けているねこじまいもみさんは強い母ですね。そして、いつもと違う様子の校長先生。一体、何を言われるのでしょうか？

