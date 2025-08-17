脚本家の三谷幸喜氏（64）が16日、TBS系「情報7days ニュースキャスター」（土曜後10・00）に生出演し、静岡県伊東市・田久保真紀市長が自身の学歴問題を調査する市議会の特別委員会（百条委）に出頭した際に発言した言葉に注目した。

田久保市長は学歴詐称疑惑を受け、辞任、出直し選に意欲を示していたが、急転続投を宣言。13日に出頭した特別委（百条委）の証人尋問では、同じ答えを繰り返した。

議長、副議長への卒業証書チラ見せについて聞かれると、「報道にあるようなチラ見せという事実はありません」と否定。「約19.2秒ほど見ていただいたと記憶しております」と語った。

また、百条委後の会見で田久保市長は、19.2秒について「会話の録音の方を持っています。それで、ストップウオッチで計りました」と説明。「19.2秒提示した後に議長の方からは“いいじゃん”というコメントをいただいております」とやりとりを明かした。

一連の騒動について、三谷氏は「やっぱり、あれですよ“いいじゃん”」と切り出し、「そもそも卒業証書を見せられて“いいじゃん”て普通言わないですよね」と指摘した。

「良かったねの“いいじゃん”じゃなくて、“なんだよ見せてくれたっていいじゃん”の“いいじゃん”だった」と説明し、「本当、日本語っておもしろいですよね」と語った。安住紳一郎アナウンサーも「両方、取り方が違ったということかもしれませんが」と口にした。