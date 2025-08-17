毎週日曜に放送されているNHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』に出演している小野花梨のコメントが公開された。

参考：『べらぼう』井上祐貴演じる松平定信は“悪役”なのか？ “正しい”からこそ生まれる対立

本作は、“江戸のメディア王”として時代の寵児になった快男児・蔦屋重三郎（横浜流星）を主人公とした笑いと涙と謎に満ちた“痛快”エンターテインメントドラマ。舞台は、文化隆盛の江戸時代中期。蔦重は、喜多川歌麿、葛飾北斎、山東京伝、滝沢馬琴を見出し、日本史史上最大の謎のひとつ“東洲斎写楽”を世に送り出す。日本のメディア産業、ポップカルチャーの礎を築き、時にお上に目を付けられても“面白さ”を追求し続ける。

主人公・蔦屋重三郎役で横浜流星が主演を務め、『おんな城主 直虎』（NHK総合）、『大奥』（NHK総合）などの森下佳子が脚本を手がける。

小野が演じているのは、小田新之助と結ばれたふく。吉原の松葉屋で、座敷持ちの女郎・うつせみとして生きていたが、新之助と出会い、足抜けした。農民として暮らしていたが、浅間山の噴火の影響で流民となり、蔦重（横浜流星）の世話になりながら、なんとか暮らしていた。新之助との間に赤ん坊（とよ坊）が生まれたばかりだった。

小野は演じたふくの人生を「ハッピーエンドだった」と振り返り、「一つ大きな無念があるとすれば、とよ坊も一緒に亡くなってしまったことがあまりにも悲しいなと思いますね。これでとよ坊が新さんと共に生き残ってくれて、二人の未来を願えるんだったらどこかで諦めもついたかもしれません」とコメント。

ふくと新之助については、「最後の最後まで二人は想いあっていて、それだけはずっと揺るぎなかったということが、私は脚本の森下佳子さんから大きなプレゼントをいただいたなと思っています」と述べた。

【小野花梨（ふく役）コメント】●ふくを演じきってふくの人生は、ハッピーエンドだったと思います。愛する人と足抜けして、生き延びて、子どもを授かって、すごく稀有なハッピーガールだったと思うんです。だからいろいろつらいことありましたけど、私はとっても幸せだったなと思います。一つ大きな無念があるとすれば、とよ坊も一緒に亡くなってしまったことがあまりにも悲しいなと思いますね。これでとよ坊が新さんと共に生き残ってくれて、二人の未来を願えるんだったらどこかで諦めもついたかもしれません。

●ふくにとって新之助は新さんは本当にずっと愛してくれていたので、横にいて不安な気持ちになることがあんまりなかったです。そういう意味では、新さんなら自分がいなくなっても大丈夫だと思って死ねたんじゃないかなと勝手に思います。もちろんお別れは悲しかったと思いますが、最後の最後まで二人は想いあっていて、それだけはずっと揺るぎなかったということが、私は脚本の森下佳子さんから大きなプレゼントをいただいたなと思っています。

