※このお話は作者まるき八郎さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。登場人物や団体や建物の名称はすべてフィクションです。

■これまでのあらすじ

妻を精神的に追い詰めた夫は謝罪し、「再び傷つけたら即離婚」という条件で夫婦は再構築をすることに。しかし、妻に内緒で新居建設を計画するも担当者と不適切な関係に発展。出産後、妻は夫に離婚届を出したことや裏切りの証拠を告げ、家を建てていることも知っていると伝えます。ローン返済開始と同時に離婚を切り出す妻に「人の心がないのか！」と逆上した夫に、義母の怒りが爆発！裏切りという言葉では済まされないほどの行為に、義母は夫に絶縁宣言をしました。



■養育費に慰謝料請求…そして裏切り相手は…

■裏切り相手の本性が発覚■家を売るのも難しい…!?その後、夫は担当スタッフの河田とも連絡が取れなくなりました。彼女は営業成績を上げるために、男性客に手当たり次第手を出してしまい、解雇されていたのです。離婚に伴い、夫はローン返済が困難となり、海の家をほぼ値段がつかない状態で売り渡しました。その結果、養育費や慰謝料の支払いに加え、数千万円もの借金を抱える羽目に…。まさにこれこそ、自ら招いた自業自得の結末と言えるでしょう。(まるき八郎)