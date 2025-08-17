¾®Ìî²ÖÍü¡õâÃÅç½¨ÏÂ¤Î¤¢¤Þ¤ê¤ËÀÚ¤Ê¤¤ºÇ´ü¡¡¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤òÊÑ¤¨¤ë¡ÈÎÉ¿´¡É¤È¡ÈÀ¼¡É¤Î»à
¡¡NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦～ÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸～¡ÙÂè31²ó¡Ö²æ¤¬Ì¾¤ÏÅ·¡×¡£ÉÁ¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢10Âå¾·³¡¦²È¼£¡ÊâÃÅç½¨ÏÂ¡Ë¤Î¡ÖÂç¤¤Ê»à¡×¤È¡¢»Ô°æ¤ËÀ¸¤¤ë¤Õ¤¯¡Ê¾®Ìî²ÖÍü¡Ë¤ÈÂ©»Ò¡¦¤È¤èË·¤Î¡Ö¾®¤µ¤Ê»à¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¹ñ¤òÆ°¤«¤¹¡ÖÎÉ¿´¡×¤ÎÁÓ¼º¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¸¢ÎÏ¤È»Ô°æ¤È¤ò·Ò¤°¡ÖÀ¼¡×¤Î¾Ã¼º¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£
»²¹Í¡§¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù°æ¾åÍ´µ®±é¤¸¤ë¾¾Ê¿Äê¿®¤Ï¡È°Ìò¡É¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¡ÈÀµ¤·¤¤¡É¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤ëÂÐÎ©
¡ü¡Ö¤³¤³¤«¤é¹¬¤»¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢Á±°Õ¤¬°ú¤¶â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Èá¤·¤ß
¡¡µ²ñ¼¡¢Àõ´Ö»³¤ÎÊ®²Ð¡¢¤½¤·¤ÆÂç±«¤Ë¤è¤ëÍøº¬Àî·è²õ¤Î¿å³²¤¬»ÔÌ±¤ÎÀ¸³è¤ò¤µ¤é¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤¿¡£¤Õ¤¯¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¶Ë¸Â¤Ë¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿Î®Ì±¤ÎÃË¡£¤½¤ì¤â¡¢ÄÕ½Å¤¬¤³¤Ã¤½¤ê¤È¤Õ¤¯¤¿¤Á¤Ëº¹¤·Æþ¤ì¤·¤¿ÊÆ¤òÁÀ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¤éÍ¾·×¤Ë¿´¤¬ÄË¤¤¡£
¡¡¶áÎÙ½»Ì±¤ËÇÛ¤ë¤Û¤É¤ÎÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¡Ö¤ª¸ý¶ÒÃå¤Ç¡×¤ÈÅÏ¤µ¤ì¤¿¶Ï¤«¤ÊÊÆ¡£¤½¤ì¤Ï²¿¤è¤ê¤â¡¢¤È¤èË·¤ÎÌ¿¤Î¹Ë¤È¤Ê¤ë¤Õ¤¯¤ÎÆý¤¬½ÐÂ³¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Èµ§¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢¿©¤ÙÊª¤Ëº¤¤êÆý¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êì¿Æ¤ÏÂ¿¤¯¡¢¤Õ¤¯¤Î¤â¤È¤Ë¤Ï²æ¤¬»Ò¤ËÆý¤ò¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦½÷À¤¿¤Á¤¬½¸¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¡Öº¤¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¤ª¸ß¤¤¤µ¤Þ¡×¤Õ¤¯¤ÏÄÕ½Å¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿Á±°Õ¤ò¼þ°Ï¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤ë·Á¤Ç´Ô¸µ¤·¤è¤¦¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï²¿¿Í¤â¤ÎÀÖ¤óË·¤Ë¼«Ê¬¤ÎÆý¤ò´Þ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡ÊìÆý¤Ï·ì±Õ¤«¤éºî¤é¤ì¤ë¡£¼øÆý¤Ï1ÆüÌó700¥¥í¥«¥í¥êー¡£10km¥Þ¥é¥½¥ó¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¤Û¤É¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¾ÃÌ×¤¹¤ë¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤èË·¤À¤±¤Ç¤â¤½¤ì¤À¤±¤ÎÂÎÎÏ¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëÃæ¡¢²¿¿Í¤â¤ÎÀÖ¤óË·¤ËÆý¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤É¤ì¤Û¤ÉÌ¿¤òºï¤ë¹Ô°Ù¤À¤Ã¤¿¤«¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤Õ¤¯¤Ï¡Ö¿Í¤Ë¿È¤òº¹¤·½Ð¤¹¤Î¤Ï´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤ÈÆý¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¤Ã¤È¡¢µÈ¸¶¤Ç¡È¤¦¤Ä¤»¤ß¡É¤È¤·¤ÆÂÎ¤â¿´¤â¤¹¤ê¸º¤é¤·¤Ê¤¬¤é¿È¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æü¡¹¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡¢ÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Î´õË¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë¸·¤·¤¤Êë¤é¤·¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤âÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¿·Ç·½õ¡Ê°æÇ·ÏÆ³¤¡Ë¤È¤Î°¦¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢¤½¤Î·ë¾½¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤èË·¤¬¤¤¤ë¡£ÉÏ¤·¤¯¤È¤â¿µ¤Þ¤·¤ä¤«¤Ê¹¬¤»¤ò¤è¤¦¤ä¤¯¼ê¤Ë¤·¤¿¡¢¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¤½¤Î¹¬Ê¡´¶¤Ï¡¢¤Õ¤¯¤Î¿ÍÀ¸¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¿»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¡£µÈ¸¶¤«¤éÂÈ´¤±¤·¡¢Ãå¤Î¿ÈÃå¤Î¤Þ¤Þ¸«ÃÎ¤é¤ÌÅÚÃÏ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿2¿Í¤¬¡¢¤É¤ì¤Û¤É¤Î¶ìÏ«¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤òÁÛÁü¤¹¤ì¤Ð¡¢º£¤Î3¿Í¤Î»Ñ¤Ï¡È¤ä¤Ã¤ÈÊó¤ï¤ì¤¿¡ÉËèÆü¤Ë¤â¸«¤¨¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤È¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÍýÉÔ¿Ô¤ËÌ¿¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¸½¼Â¤Ë¶»¤¬²¡¤·¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÄÕ½Å¤¬ÊÆ¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤ò¤·¤¿¤Î¤â¡¢¤Õ¤¯¤¬Æý¤òº¹¤·½Ð¤·¤¿¤Î¤â¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¼þ°Ï¤È¡Ö½õ¤±¹ç¤Ã¤ÆÀ¸¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÆý¤òÊ¬¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿1¿Í¤ÎÊì¿Æ¤¬Ï³¤é¤·¤¿¡Ö¤¢¤Î²È¤Ë¤ÏÊÆ¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¡¢ÈéÆù¤Ë¤â»ö·ï¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î¤ä¤ë¤µ¤Ê¤µ¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤â¡¢¤Õ¤¯¤È¤È¤èË·¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤¿ÃË¤â¤Þ¤¿ÍÄ»Ò¤òÊú¤¨¤ëÉã¿Æ¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤·ÄÕ½Å¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤À¤Ã¤ÆÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ö¤³¤Î¼Ô¤Ï²¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£²¶¤Ï¡¢²¶¤Ï¤É¤³¤Î²¿¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÅÜ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤À¡×¤È¡¢ÅÜ¤ê¤Î¤ä¤ê¾ì¤ò¼º¤¦¿·Ç·½õ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬²¿¤è¤ê¤â¿É¤«¤Ã¤¿¡£ÈÈ¿Í¤òº¨¤ß¤¤ë¤³¤È¤µ¤¨¤Ç¤¤Ê¤¤¿·Ç·½õ¤¬¸«¿ø¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÌ¤Íè¤Ê¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£
¡ü¼Çµï¤¬¤«¤Ã¤¿ºÇ´ü¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¸«¤¿¡¢²È¼£¤Î¼¹Ç°
¡¡°ìÊý¤Ç²È¼£¤Î»à¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤¿¤â¤ä°ì¶¶¼£ºÑ¡ÊÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ë¤Î±Æ¤¬¤Á¤é¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£ÂÎÄ´¤¬µÞÊÑ¤·¤¿²È¼£¤ò»×¤¦Â¦¼¼¡¦ÃÎÊÝ¤ÎÊý¡Ê¹âÍüÎ×¡Ë¤Îµ¤»ý¤Á¤òÍøÍÑ¤¹¤ë·Á¤ÇÆÇ¤òÀ¹¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤¿¤¬¡¢¤â¤Á¤í¤óº£²ó¤âÌÀ³Î¤Ê¾Úµò¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·ÃÎÊÝ¤ÎÊý¤ÎÂ¦¶á¡¦Âçºê¡Ê±ÇÈþ¤¯¤é¤é¡Ë¤ÎÉ½¾ð¤¬¡¢Î¢¤Ç²¿¤«¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤ÈÊª¸ì¤ë¡£
¡¡²È¼£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸ýÀË¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢¼£ºÑ¤ÎÆ°¤¤Ë¤³¤Î¹ñ¤ò¤è¤êÎÉ¤¯¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»Ö¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£¸¢ÎÏ¤òµá¤á¤ëÍýÍ³¤¬¡¢Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Ê¤¤"Éü½²¿´"¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¾¾Ê¿Äê¿®¡Ê°æ¾åÍ´µ®¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢°Õ¼¡¡ÊÅÏÊÕ¸¬¡Ë¤È¤ä¤êÊý¤Ï°ã¤¨¤É¤â¡¢¹ñ¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤«¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»Ö¤ò»ý¤ÄÍÍ»Ò¤¬¸«¤¨¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¿·¤·¤¤²¿¤«¤ò¸«¤¤¤À¤»¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¸½¾õ¤Ï¸«¤¨¤¶¤ë¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼¡¡¹¤ÈÌ¿¤¬Ã¥¤ï¤ì¡¢¤½¤ì¤¬¤¢¤¿¤«¤â¼£ºÑ¤Ë¸¢ÎÏ¤¬½¸¤Þ¤ë¤Ù¤¯Å·¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë±é½Ð¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¡¢¾·³¤Î¹µ¤¨¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¼£ºÑ¤Ê¤ê¤Î±¿Ì¿¤Ø¤Î¹³¤¤¡£¼«Ê¬¤ÎÌÜÏÀ¸«ÄÌ¤ê¤Ë¾·³¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¾·³¤Ê¤É¤µ¤Û¤É¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÓÞ¾Ð¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢²È¼£¤ÏÁÛÁü¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤ó¤ÊÉü½²¿´¤òËþ¤¿¤¹¤¿¤á¤Ë¤½¤Î¸¢ÎÏ¤ò°®¤é¤»¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¿´¤ËÀÀ¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¾·³¤È¤¤¤¦ºÂ¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÌ¾·¯¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤Ë¼«¤é¹ñ¤òÆ°¤«¤¹Ç½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¼Ô¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ÎÎÏ¤ò»ý¤ÄÉô²¼¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¡£Â©»Ò¤Î²È´ð¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¤â¤Î¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¾ì¤ËºÂ¤êÂ³¤±¤¿¤Î¤Ï¤³¤Î¹ñ¤òÎÉ¤¯¤·¤¿¤¤¤È´ê¤¦°Õ¼¡¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤½¤Î´ê¤¤¤âµõ¤·¤¯²È¼£¤ÎÌ¿¤ÎÅô²Ð¤Ï¾Ã¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÎ¢¤Ç»å¤òÁà¤ë¤è¤¦¤Ë¿Í¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¿¼£ºÑ¤È¸þ¤¹ç¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢²È¼£¤â°ìÀ¤°ìÂå¤Î¼Çµï¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤¿¡£Ëí¸µ¤ËºÂ¤ë²ÈÀÆ¤Ë¤à¤«¤Ã¤Æ¡Ö²È´ð¡×¤È¸Æ¤Ó½Ð¤·¤¿²È¼£¡£¤È¤â¤¹¤ì¤Ðº£ºÝ¤ÎºÝ¤Ë°Õ¼±¤¬Û¯Û°¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÌÜ¤Ï¼£ºÑ¤òÂª¤¨¤ÆÎ¥¤µ¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Ö²È´ð¡¢²È´ð¡Ä¡Ä°¤¤¤Î¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¡¢¤½¤Ê¤¿¤Î¡ÈÉã¡É¤À¡×¤½¤ì¤Ï»à¤Ë¤æ¤¯²È¼£¼«¿È¤òÀÕ¤á¤ë¸ÀÍÕ¤Ë¤âÊ¹¤³¤¨¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼£ºÑ¤Î°ÅÌö¤òÃÎ¤ë¿È¤«¤é¤¹¤ì¤Ð²ÈÀÆ¤Î¼ÂÉã¤Ç¤¢¤ë¼£ºÑ¤Î°»ö¤ò¹ðÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¼è¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢¼£ºÑ¤Î¶»¤°¤é¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÏÍ¾¤âÅ·¤Î°ìÉô¤È¤Ê¤ë¡£Í¾¤¬¸«¤Æ¤ª¤ë¤³¤È¡£¤æ¤á¤æ¤áËº¤ì¤ë¤Ê¡×¤ÈÀ¨¤ó¤À²È¼£¡£¤³¤ì¤¬¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ëºÇ´ü¤Î»Å»ö¡£º£¡¢¼«Ê¬¤¬»à¤Ì¤³¤È¤Ç¼£ºÑ¤Î¥·¥Ê¥ê¥ªÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÌµÇ°¤µ¡¢¼é¤ê¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿°Õ¼¡¤ËÂÐ¤¹¤ë¿´¶ì¤·¤µ¤ò¡¢¥°¥Ã¤È³ú¤ßÄù¤á¤¿É½¾ð¤Ë¾·³¤È¤·¤Æ¤Îââ»ý¤ò¸«¤¿¡£
¡üÄÕ½Å¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¤Þ¤È¤¦¤É¡×¤À¤Ã¤¿¡¢¤Õ¤¯
¡¡²È¼£¤È¤¤¤¦ÍÛ¤Î¸÷¤ò¼º¤Ã¤¿¹¾¸Í¾ë¤È¡¢ÀäË¾¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë»Ô°æ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¥Ä¥¤Þ¤¯¤ëÀ¤¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¤Í¤§¤â¤ó¤¹¤«¤Í¡×¤È¡¢¤«¤Ä¤ÆÄÕ½Å¤¬¸ý¤Ë¤·¤¿¸ÀÍÕ¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£¤¤Ã¤È°Õ¼¡¤¬ÌÜ»Ø¤·¤¿À¤¤ÎÃæ¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë²Ü°Ð¤ò³«Âó¤·¡¢»ÔÌ±¤«¤é½¸¤á¤¿¶â¤Ë¤âÍø±×¤ò¾è¤»¤ÆºÆÊ¬ÇÛ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤â¸¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¶âÌÙ¤±¤òÉð»Î¤ÎÃÑ¤À¤È¤¹¤ëÊÝ¼éÅª¤Ê¹Í¤¨¤ò»ý¤Ä¾ëÆâ¤«¤é¤âÍý²ò¤òÆÀ¤é¤ì¤º¡¢º£Æü¿©¤Ù¤ëÊÆ¤â¤Ê¤¤ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤¿»Ô°æ¤Î¿Í¡¹¤Ë¤â¤¤¤Ä¤«ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ëÍø¤ÎÏÃ¤Ê¤ÉÄÌ¤¸¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤¤ä¤êÊý¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËà»¤¤¬µ¯¤¤ë¤â¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â°Õ¼¡¤ÎÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï´Ö¤Î°¤¤»þ´ü¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤à¤·¤í¶ì¤·¤¤¤È¤¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÎäÀÅ¤Ë¾ðÊó¤òÊ¹¤Æþ¤ì¤Æ¿·¤·¤¤Æ°¤¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¿ÍÀ¸¤ÎÆñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¡£¤½¤ó¤Ê°Õ¼¡¤Îµ¤»ý¤Á¤òÃ¯¤è¤ê¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿²È¼£¤Ï¡¢¼¡¤Î¾·³¤È¤Ê¤ë²ÈÀÆ¡ÊÄ¹ÈøÍã¡Ë¤Ë°Õ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¤Þ¤È¤¦¤É¡ÊÀµÄ¾¼Ô¡Ë¡×¤òÂ¦¤ËÃÖ¤¯¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÀµÄ¾¼Ô¤Ï¼ª¤ÎÄË¤¤¤³¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£ÃÏ°Ì¤¬¾å¤¬¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¤½¤¦¤·¤¿À¼¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¼Ô¤Ïµ®½Å¤Ê¤Î¤À¤ÈÍ¡¤·¤¿¤Î¤À¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¤Õ¤¯¤â¤Þ¤¿ÄÕ½Å¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡Ö¤Þ¤È¤¦¤É¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢¤Õ¤¯¤Ï¤¤¤Ä¤â¡Ö»Ô°æ¤Î¿Í¡×¤Î¸ÀÍÕ¤òÄÕ½Å¤ËÆÏ¤±¤ëµ©Í¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£ËÜ²°¤È¤·¤ÆÀ®¸ù¤·¡¢ÆüËÜ¶¶¤ËÂçÅ¹¤ò¹½¤¨¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤«¤é¡ÖÃ¶ÆáÍÍ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÄÕ½Å¡£¤È¤â¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ó¤ÊÀ®¸ù¼Ô¤Ç¤¢¤ëÄÕ½Å¤ò¤ª¤À¤Æ¤Æ¤¤¤¤»×¤¤¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¤Ï¤º¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤Õ¤¯¤ÏÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¹¤Þ¤ë°Õ¼¡¤Î¸í²ò¤ò²ò¤³¤¦¤È¤¹¤ëÄÕ½Å¤Ë¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÅÄ¾ÂìÝÕþ¤À¤Í¡×¤È±óÎ¸¤Ê¤¯°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¡Ö¤Ä¤Þ¤ë¤È¤³¤í¥Ä¥±¤ò²ó¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢»ä¤é¤ß¤¿¤¤¤ÊÃÏ¤Ù¤¿¤òÇç¤¤¤Ä¤¯¤Ð¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤Ä¡×¡ÖÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¿È¤Ç°Î¤½¤¦¤Ç°¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬»ä¤¬¸«¤Æ¤¤¿ÉâÀ¤¤Ã¤Æ¤ä¤Ä¤Ê¤ó¤À¤è¡×¤È¡£
¡¡°Õ¼¡¤Î»Ö¤È¡¢¤Õ¤¯¤ÎËÜ²»¡£Âç¤¤Ê¸¢ÎÏ¤È¡¢¾®¤µ¤Ê±Ä¤ß¡£¤½¤Î¤É¤Á¤é¤ÎÀ¼¤Ë¤â¼ª¤ò·¹¤±Â³¤±¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ÄÕ½Å¤Ï¡ÖÁÇ¿Í¤âÌÌÇò¤ì¤§¡£¤±¤É"ÄÌ"¤âÓ¹¤ë¡×²«É½»æ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤Õ¤¯¤Î»à¤Ï¡¢ÄÕ½Å¤Ë¤½¤¦¤·¤¿»×¤¤¤òÆÏ¤±¤ë¿Í¤ò¼º¤Ã¤¿¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢²È¼£¤Î»à¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Õ¼¡¤ÎÀª¤¤¤â¼ºÂ®¡£ÄÕ½Å¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¶ìÇº¤ÎÂ¿¤¤»þ´ü¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÍ½´¶¤µ¤»¤¿¡£
¡ÊÊ¸¡áº´Æ£·ë°á¡Ë