■これまでのあらすじ

同僚・芹との関係を疑われ、妻から離婚を突きつけられた夫は、芹と同じホテルに泊まった事実を含め、すべてを正直に打ち明けます。自らの軽率な行動が誤解を招いていたと反省する夫でしたが、芹から不穏なメッセージが届いたことで、妻は夫のスマホから芹に直接電話をかけます。しかし、芹は動揺しながらも強気な態度を崩しませんでした。しかも、睡眠薬といって夫に送っていたのはただの胃薬…。芹の家庭が冷え切っていく一方、草太たち夫婦は話し合いを続けます。夫は「今後も監視されても構わない」と覚悟を見せました。



■今すぐに離婚はしないけれど…

■妻が離婚をしないと決めた理由■口ではいくらでも言える…！妻は、人の家庭を壊そうとしながら逆ギレしてきた芹に対し、怒りが収まりません。このタイミングで離婚すれば、芹の思うつぼになってしまう…そう考えた妻は、離婚届に保険として夫のサインだけをもらい、離婚の実行は保留にすると伝えます。ただし、夫への信頼が戻ったわけではなく、芹への怒りと意地で踏みとどまっただけだと、はっきりと伝えるのでした。夫の今後の行動次第で、2人の未来は大きく変わろうとしています…！(スズ)