「押さえるべきところには手間をかける」 料理家のarikoさんが″時短料理″よりも大事にしているポイント

クックパッドのポッドキャスト番組「ぼくらはみんな食べている」。食や料理に熱い思いを持ち活躍するゲストを迎え、さまざまな話を語ります。クックパッド初代編集長の小竹貴子がパーソナリティを務めます。第38回目・39回目のゲストは、料理家のarikoさんです。

“ファッション”から“料理”の世界へと転身





小竹：arikoさんが監修されている、おにぎりの専門店の「こめ笑（しょう）」に先日行ってきました。

arikoさん（以下、敬称略）：ありがとうございます。

小竹：朝から行って、とうもろこしバターをいただいたのですが、すごくおいしかったです。

「こめ笑」のおにぎり。季節限定のとうもろこしバターと定番の鮭

ariko：季節のメニューなのですが、とうもろこしご飯にバターの風味をきかせて、ちょっと一味足りない分に塩昆布を混ぜ込んだところがポイントです。

小竹：その塩昆布の部分がarikoさんらしいと勝手に思っていました。

ariko：何か一味足さないと気が済まないんです。とうもろこしだけでもおいしいですけど、そこにちょっとチーズや黒胡椒を振ったり、ちょっとピリッとメリハリの効くものがあると、さらにおいしくなるかなって。

小竹：海苔もすごくおいしかったです。

ariko：息子の同級生のお宅が大森の海苔問屋さんなんです。それで、おにぎりの具材を探しているときに、いの一番に相談したのですが、「2〜3万円のコースの寿司屋さんと同じ海苔だからね」って、ちょっと恩着せがましく言われました（笑）。

小竹：そうなんですね（笑）。

ariko：やっぱり歯切れがいいんですよね。今すごく海苔が不作で、お米と同じように高騰しているんです。だから、有明とかに競りに行って取引をしているのですが、「じゃあ、一緒に競りで探してきてあげる」って言ってくれて。

小竹：パリパリしているのではなくて、ちゃんとご飯に馴染んでいて、食べたときにきれいにひっつく感じがしました。

ariko：私も今回初めて知ったのですが、焼きたてのパリパリでおいしい海苔と2時間後においしい海苔があるみたいで、「何時間後に食べてもらいたいイメージなの？」と聞かれて、もちろん作りたてもおいしいけど、2時間経ったときにもおいしいものというのを意識しました。しかも、お店に入れる前に手焼きしてもらっているのですが、そんなおにぎり屋さんはほかにないんですよ。

小竹：握りたての鮭おにぎりも出してもらいました。

ariko：鮭は一番人気です。鮭はもともといいものを入れていたのですが、途中から「王子サーモンがいい」って社長が言い出して、王子サーモンの大きなヒレを焼いて手でほぐして入れています。

小竹：arikoさんは、そもそもはファッションの世界にいらっしゃったのですよね？

ariko：そうですね。雑誌作りをしていました。「CLASSY.」や「VERY」などのファッション誌を担当していて、一応ファッション班に配属されていました。大学を出てすぐに始めたので、30年くらいやっていました。

小竹：もともとお洋服が好きだったのですか？

ariko：お洋服も好きでした。食べることと同じくらいお洋服も好きでしたね。

小竹：そこから料理の世界に変わったのは、SNSがきっかけですか？

ariko：お仕事にするつもりはなかったのですが、尋常じゃなく食いしん坊だったので、作るのも食べるのも好きだったんです。それで、Instagramのサービスがまだ始まったばかりの時期に、モデルさんとかカメラマンさんとかスタッフの人とかでInstagramを始める方が多くて、お付き合いでそれを見て"いいね"するという役割のためにアカウントを持っていたんです。

小竹：はいはい。

ariko：昔は、旅行をしたりご飯を食べに行ったりしても、写真を撮るなんて絶対にしないタイプだったんです。ただ、あるときにモデルの1人に「せっかくアカウントを持っているのになんで投稿しないの？」って言われて。それなら、普段の仕事とは違うことを発信しようと考えて、家で作っている料理などを食日記的につけてみようと思って、投稿し始めたのがきっかけです。

小竹：どんどん人気を得ていったきっかけはあったのですか？

ariko：どんどん人気といっても、始めてからもう10年経っていますからね。あとは、息子に作った朝ごはんを記録としてつけていたのですが、それに共感してくださる方が多かったです。息子の受験期間が1年くらいあったので、それを『ドラゴン桜』みたいなイメージで、受かるのかどうか、という感じで見る人も増えたのかもしれません（笑）。

小竹：最初はそういった感じだったのですね。

ariko：そうですね。だから、みんなに見てもらおう、みたいな気はあまりなくて、本当に食日記のようなイメージで始めました。知らない人よりは近い人に対して発信しているイメージで、知っている人から「いいね」が来るくらいが楽しいという感じ。仕事現場で会うロケバスの方とか、違う出版社だけど顔見知りの方とか、そういう人たちと繋がっている感じがうれしかったんです。だから、私の知らない人に対して発信しているというのはイメージがなかったです。

料理写真はコントラストがあるほうがおいしく見える

小竹：そういうところから人気が増えていって、書籍のお話が来た感じですか？

ariko：もともと私が仕事をしている光文社から本を出さないかという話があったのですが、それと同時に初めて本を出したワニブックスからも声をかけていただいて、どちらにしようかと考えた結果、いつも自分がやっていないところで挑戦してみようと思って、1冊目の本は作りました。

小竹：1冊目の本って、どういう本にするか、すごく考えますよね？

ariko：雑誌を自分で作っていたので、Instagramを使って本を出すのならこれしかないという感じで構成はすぐに決まりました。Instagramを見ているような感じで、でも遡らなくても見られて、四角い写真のまま、Instagramの投稿1つが1ページというシンプルなものにしました。

小竹：じゃあ、制作期間は短かった？

ariko：制作期間はちょっと覚えていないのですが、全部自分の写真で、文章も自分で書いて、構成も自分でやったので、出した当時は自作自演と言っていました（笑）。当時はこういう本はなかったので、それが面白いと思っていただけたのかもしれないです。

小竹：今はInstagramから書籍になることも多いですけど、arikoさんは本当に早いですよね。

ariko：私が撮った素人の写真のままでいいと言ってもらえたのが有り難かったです。あと、自分がやりたいことが全部やれました。Instagramから作った本なので、買ってくれる人がカフェで撮って投稿したくなるような本はどういうものかなって考えたんです。だから、料理本は暖色系しかカバーにならないけど、ネイビーだったり、えんじだったり、アメリカの大学のブックストアに並んでいるノートや本というイメージの配色のもので作りたいなって。

小竹：赤い色とかが多いので、寒色はなかなかないですよね。

ariko：自分の写真に合うのは寒色系かなと思って、最初はネイビーの表紙にしました。2冊目の話をもらったときも、そのシリーズなのでえんじで、最後はグレーにして。

小竹：arikoさんの写真もしっかりシャープがきいている感じがありますよね。

ariko：Instagramは画面が小さいから、コントラストがついているほうが、ぼやけた写真よりもおいしく見える。ふわっとした粗いイメージにしている方もいらっしゃるし、いろいろな作品のテイストがあると思いますが、やっぱりおいしそうなほうがいいと私は思うので、色もコントラストもちょっと強めに加工した写真にしていました。

小竹：どういった感じで写真を撮っているのですか？

ariko：Instagramでしか写真を使わないので、iPhoneのInstagramのアプリのカメラで撮っています。雑誌で撮るときは何十枚も撮ってその中からいいものを選びますが、自分で撮るときは自分の感覚で撮っているので、ちょっと違うかもと思って違うカットを撮っても、絶対に最初に撮った写真が一番いい。だから、せいぜい2〜3枚、多くても5枚くらいしか撮らないです。

小竹：私はarikoさんの料理だけではなく、写真もすごく真似していて、クックパッドの撮影のときも、カメラマンさんやスタイリストさんにarikoさん風にしてほしいとお願いすることもあります（笑）。

ariko：そんなそんな…。やめてくださいよ（笑）。私風というのは、どういう感じなんですかね。

小竹：お皿のトーンがパキッとしたものがあったり、揃えていないちょっとアンバランスなものがあったり、ブルーを使っていたり。写真はコントラストがきいた感じだけど、『エル・グルメ』まではいっていないみたいな感じですかね。

ariko：細かい（笑）。カメラマンさんとか舌打ちしているかもしれませんね。

子どもの頃から“食い意地”が張っていた

小竹：料理のアイデアは、どういったところから浮かんでいるのですか？

ariko：自分が食べたいとか、おいしいとか、季節のものが入っているとかですかね。

小竹：例えば、「エビチリの卵ご飯」も、エビチリに卵を乗せて、さらにご飯にかけるという発想は、浮かびそうで浮かばない気がするんです。

ariko：私はすごく外食もするので、そこで食べてきたものが浮かぶというか。エビチリを作ろうと思ったときに、もうちょっとボリュームを出したいとか、もうちょっとまろやかにしたいと思ったら、卵を入れてみようとか、エビチリとご飯だったら、添え物も作らなきゃいけないからワンプレートにしようかなとか。自分の手間と食べる人の感じに合わせて割と即興で決めちゃいます。

小竹：1品で完成していますよね。野菜も乗っていて、あとは汁物があるという感じでね。

ariko：お昼はなるべくそうしたいんです。夜にたくさん作るので、昼は何品も作っていられない。だから、お昼はワンプレートだったり、サラダと麺類だったり、サラダとご飯類だったりという感じにして、夜は少なくとも5〜6品は作る感じです。

小竹：それは今でも？

ariko：簡単なものですけどね。おかずとご飯があって終わりだと、自分も満足しないし、家族にそれも嫌なので、2〜3品おつまみを作っておいて、それを食べてもらっている間にメインを作るような感じです。

小竹：『副菜の鬼』という本を出されているくらいですからね。

パーソナリティの小竹がarikoさんのレシピを参考にした料理再現写真

ariko：そうです。副菜がいっぱいです。実家も夕食のときは何品も食卓にあって、それが普通として育ってきました。忙しいときはもちろん無理なこともありますが、家族のご飯の時間はみんなでゆっくり食事をしたいので、そうすると何品か作っちゃいますね。

小竹：料理はお母様から教わったのですか？

ariko：基本は母だったり祖母だったりですね。子どもの頃から食い意地が張っていたので、小学校のときにプレゼントで何がほしいかを聞かれたときに、子ども用の料理本がほしいと言って買ってもらったりしていました。

小竹：うんうん。

ariko：小説でも『大草原の小さな家』とか、食べ物のシーンが出てくる本を読むのが好きでした。その中に出てくる、楓の樹液のキャンディってどんな感じなんだろうとか思いながら、楽しく読んでいましたね。

小竹：本当に食いしん坊ですね（笑）。

ariko：そうなんです（笑）。だから、もう小学校のときには、あそこのあれが食べたいというような自分の明確な希望や意識がありました。「明日はここに行くよ」と親に言われたら、あそこならあれとあれがあるからあれがいいなみたいなことは思っていました。

小竹：うんうん。

ariko：京都が実家なのですが、里帰りしたら一番行きたいのはあそこだみたいなことは思っていて、それを軽くアピールしてみるとか。それを言ったら食い意地が張っていると怒られそうなので黙っていましたけど、心づもりはありました（笑）。

小竹：子どもの頃からいろいろな食を体験する機会が多かったのですね。

ariko：そうです。親も子ども向けだからお子様ランチを食べなさいというタイプではなかったので、子どもの頃から大人が行くようなところに連れて行ってもらっていたのはすごく感謝しています。

料理の作り方よりも“組み合わせ”を参考にしている





小竹：思い出に残っている料理はありますか？

ariko：いっぱいあります。実家に帰ったら、行きたいところがたくさんあります。「三嶋亭」というすき焼き屋さんとか、「新三浦」という水炊きのお店とか。あと、今はもうなくなってしまったのですが、祇園に「つぼさか」という洋食屋さんがあって、生のお肉のお刺身が出て、ヒレステーキが出て、最後にお茶漬けが出るんです。そのお店が一番好きでした。

小竹：どんどん出てきますね（笑）。

ariko：そのお店はすごく忘れがたくて…。「つぼさか」のことをいろいろと検索してみたら、つぼさかで働いていた方が、そのレシピで出しているお店が八坂の辺りにあるのというのを見つけて、今はそこにも通っています。

小竹：京都だけでこれだけ出てくるのはすごいですね。

ariko：横浜だったら、「アルテリーベ」というドイツ料理店があって、そこのドイツ人のウェイターの人が、牛肉のいろいろな部分に薬味を入れて混ぜて焼くステーキを出してくれたり、あとは、中華街でよく行くお店もあったり。全部画像として覚えている感じなんです。

小竹：そういうものが、レシピ提案をするときのヒントになることも多いのですか？

ariko：そんな昔の思い出よりは、普段外食しているときのほうが多いです。作り方ではなく組み合わせですね。シェフに作り方を聞く方もいますが、私はリスペクトをしているので、作り方を聞いてそれ通りに作るということはない。洋なしにしょっぱいチーズをかけたらおいしいみたいな組み合わせです。組み合わせだけを真似してみる。あとは、うちのみんなが好きな味に落とし込むみたいね感じですね。

小竹：いろいろなお店の組み合わせの仕方などを料理の参考にしているのですね。

ariko：あとは、自分の好きな味があるので、お店ばかりではなくて、素材に対して、こういう風に食べたらおいしいだろうなどとは思います。奇抜そうに見えますけど奇抜なことはあまりしていなくて、ほかの料理家さんの料理本を見たほうが新しいことをしていらっしゃる。私が出しているものは、目新しいとか、技術がいるとか、そういうものではないと思います。

小竹：でも、ちょっとおしゃれに見えるのはなぜなのですかね。

ariko：おしゃれだからじゃないですか（笑）。誰かの真似とかではなく、いいと思うものをやっているからかもしれません。あと、洋書の料理本もたくさん持っているので、そういうものを見ているうちに、自然にこれがいいと感じるような基準は、もしかしたら中に入っているのかもしれないです。

小竹：見た瞬間に味の想像がつくのですけど、例えば生姜焼きでいうと、梅が入っているというだけで、ちょっと気分が上がる感じがあるんですよね。

ariko：みんなが食べて絶対においしいというものを作れる自信はあるんです。だから、お子様舌の人にもおいしいと言ってもらえるというところが、いいのか悪いのかという感じです。栄養のことを考えたり、料理家さんだったら調味料をたくさん使わなかったりするじゃないですか。だから濃い味ではないのですが、見た目よりも食べたときにおいしいというのが第一条件です。

“メリハリ”があることがとても大事！

小竹：栄養士の方だと、栄養計算から入って味を組んでいくみたいなことがありますが、方程式みたいなものはあるのですか？

ariko：メリハリがあるということ、きちんと下ごしらえをしているということ、素材の味がちゃんとするということですね。だから、いろいろなものを炒め合わせた炒めものとかは、あまり好きではないです。きゅうりならきゅうりとして食べたい。そして、割と少ない調味料でおいしく食べられるようにと考えています。

小竹：うんうん。

ariko：あとは、お出汁がきいているものが好きです。そうしないと、味が尖っている感じがするので、味がふっくらしているものが好きです。お浸しとかもただ単にお醤油をかけるだけではなくてね。そういうときは、じっくり煮含めたり静かに浸したりするというのは、母親から習ったのを守ってやっています。

小竹：手間をかけるところとかけないところのメリハリが大事なのですね。

ariko：時短もすごく大切だし、自分でも時短は必要だと思うのですが、なんでもかんでも時短というのではなくて、ここだけは絶対に押さえておかなくてはいけないというところには手をかけるだけで、料理の味はすごくおいしくなりますね。

小竹：そういったarikoさんのInstagramとかメッセージに共感している人がたくさんいますが、ご自身ではどこに一番共感していただいていると感じますか？

ariko：季節のものを出したときに「そういう時期だったと思い出しました」と言ってくださる方が多いんです。私はスーパーなどに買い物に行くのも好きなので、そろそろ杏が出てきたなとか、そういうものをタイムリーにInstagramにあげることで、「忙しくて忘れてた」とか「私も買いに行って作ろう」みたいな共感をしてくれる方が多いのかもしれないです。

小竹：そういった提案みたいなこともちょっと意識はして投稿するのですか？

ariko：提案というか、ファッションと同じような感じで、例えば夏になったら水着や浴衣の特集をしますが、実際に着るのは7〜8月だけど、その1ヶ月前の号でやるような感覚ですね。あと、自分が見ている立場だったとして、朝起きたときに、昨日食べたステーキのお店がおいしかったからといって投稿したら、朝からステーキかよって思うじゃないですか。

小竹：そうですね。

ariko：だけど、3時のおやつの時間に、おいしそうなドーナツを食べましたと投稿したら、おやつにドーナツを食べたいと思ってもらえる。イチゴも3〜4月に投稿すればいいのですが、11月に投稿したら「何早まってるの。自慢ですか」みいたいな感じになってしまう（笑）。

小竹：そんな（笑）。

ariko：だけど、クリスマスのちょっと前くらいに投稿すると、「そろそろクリスマスケーキ用にいちごが出るよね」という感じになる。旬のちょっと前くらいが、みんなにも関心を持ってもらえて、食べたい、真似したいと思ってもらえるタイミングだということは気をつけていました。

小竹：それはファッション誌の編集をしていたときの経験に近いところですよね。

ariko：それもあるし、自分で見たときにもそうだよなと感じます。自慢タラタラのものも嫌だし、みんながやっていることを投稿するのもそんなに意味がないと思いますしね。あと、そんな風に思いながら食を過ごしているので、食日記も兼ねるとそういう感じになっていました。

小竹：そういった秘密があったのですね。

ariko：今はもう1日何回も投稿することはないのですが、その頃は見る人が嫌な思いをしないかとか、自分でフリーマガジンを作っているイメージでやっていました。普通の仕事だったら、カメラマンさんもモデルさんもスタリストさんも発注して、みんなで相談して作品って作りますが、Instagramは自分の責任編集で、全部自分でできるので。

小竹：はいはい。

ariko：自分が作るフリーマガジンを読者の人が見ていると思うと、嫌な思いをしないのはもちろんだし、何か1つ得をするとか、季節のものに気がつくとか、こういう風に食べるとおいしいんだとか、この組み合わせがいいんだとか、そういうものを読み取ってもらえたらうれしいなと感じます。

小竹：そうですよね。

ariko：そういった情報がないのであれば、ひと笑いできるようなちょっとしたくだらない話が載っているとか、とにかくフリーマガジンを作っているようなイメージでInstagramをやっていました。Instagramは写真があって、それに文章をどうつけてもいい。写真と関係ないポエムをつけておしゃれに仕上げてもいいし、料理の写真に「こんな目にあってちょっとつらかったです」とか「忙しくて3日は寝てません」みたいな文章をつける人もいる。

小竹：はいはい。

ariko：すごく自由だと思うんです。だから、組み合わせによって自分なりの雑誌ができると考えたら、Instagramはもっと楽しくなると思います。

（TEXT：山田周平）

【ゲスト】

第38回・第39回（8月1日・8日配信） arikoさん



料理家／Instagram（@ariko418）に投稿されるセンスあふれる料理の写真とおいしん坊な記録が人気となり、フォロワー数は現在23万人を超える。2024年には『キューピー3分クッキング』（日本テレビ）に出演するなど、料理家としても活動の幅を広げている。著書に『arikoの日々、スープ、サラダ』（扶桑社）『arikoの食卓シリーズ』（ワニブックス）『arikoの整うごはん』『arikoのくいしんぼうおつまみ』（ともに光文社）『添乗員ariko まだまだ日本のおいしい旅』（講談社）など。

Instagram： @ariko418

【パーソナリティ】

クックパッド株式会社 小竹 貴子



クックパッド社員／初代編集長／料理愛好家。

趣味は料理🍳仕事も料理。著書『ちょっとの丸暗記で外食レベルのごはんになる』『時間があっても、ごはん作りはしんどい』（日経BP社）など。

X： @takakodeli



Instagram： @takakodeli