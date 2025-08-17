日本最西端に位置する沖縄県与那国町の町長選が１９日に告示される。

防衛力強化に積極的な現職と、新人２人の計３人が争う見通しだ。中国による台湾侵攻の可能性が指摘される中、政府による空港・港湾などの公共インフラ整備や日米共同訓練への対応が焦点で、結果は中国に対する抑止力に影響する可能性がある。

約１６００人が暮らす与那国島は、台湾から約１１０キロ・メートルと近い。中国は２０２７年にも台湾侵攻の準備を完了するとされており、台湾有事が起きれば、国防の最前線となる。

再選を目指す現職の糸数健一氏（７１）は１７日夜、総決起大会を開き、支持の拡大を訴えた。周辺には「台湾有事の問題が目の前にある。私が引き続き対応するのが最善だ」と語る。

町長選には、ともに新人の前町議で、防衛力の南西シフトに賛成する上地常夫氏（６１）と、反対姿勢を示す田里千代基氏（６７）も出馬を予定している。

争点となる医療サービスの維持などに加え、注目を集めそうなのが、防衛力強化への対応だ。政府は、台湾有事に備え、与那国島を含む南西諸島の防衛力強化を急いでおり、１６年に陸上自衛隊与那国駐屯地が開設され、周辺空海域の艦船や航空機の動向を監視している。

また与那国島は、緊急時の国民保護などに備え、自衛隊や海上保安庁の航空機や船舶が平時から使用できる「特定利用空港・港湾」の候補にも挙がっている。

糸数、上地両氏は、自衛隊などの利用に向けた与那国空港の滑走路延長などを受け入れる方針だ。一方、田里氏は「軍事利用される空港・港湾は、有事の際の攻撃対象になる。米軍の共同利用にもつながる」と反対の立場だ。

対中抑止力の強化では、自衛隊と米軍の連携がカギとなる。陸自は、米海兵隊との共同訓練「レゾリュート・ドラゴン２５」を９月に実施する予定で、米軍による与那国駐屯地の利用も想定される。

上地氏は防衛力強化に理解を示しつつ、「米軍が島に入ることは二つ返事では認めない。住民への情報提供も必要だ」と主張する。

防衛省幹部は「国防の最前線では、地元自治体の十分な協力が必要になる」と語り、町長選の行方を注視している。