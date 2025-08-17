『べらぼう』壮絶な家治の最期 眞島秀和が裏側を明かす「最後に何か言ってやりたいという思いで…」
●やる気満々で挑んだ最期 演じ切り「ほっとする気持ち」
大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』(NHK総合 毎週日曜20:00〜ほか)で十代将軍・徳川家治役を演じた眞島秀和にインタビュー。17日に放送された第31回「我が名は天」で毒を盛られた家治が体調を崩して亡くなったが、家治の最期をどのように演じたのか、そして、クランクアップした心境なども聞いた。
最後の力を振り絞る徳川家治(眞島秀和)
江戸時代中期の吉原を舞台に、東洲斎写楽、喜多川歌麿らを世に送り出し、江戸のメディア王にまで成り上がった“蔦重”こと蔦屋重三郎(横浜流星)の波乱万丈の生涯を描く本作。脚本は、『おんな城主 直虎』(17)以来、8年ぶり2度目の大河ドラマとなる森下佳子氏が手掛けている。
眞島が演じた家治は、田沼意次(渡辺謙)との深い絆を持つ十代将軍。出演発表時、眞島は「将軍としての思慮深さや品格を、探り探り演じています」とコメントしていたが、思慮深さや品格を「常に意識して演じていました」と収録を振り返り、品格を出すために「ストレートに感情を出さないようにしました」と明かした。
第31回「我が名は天」では、毒を盛られた家治が体調を崩し、命を落とすことに。亡くなる直前、床を這って一橋治済(生田斗真)にいざり寄って、息子・家基(奥智哉)の名前を呼び、「これからは余も天の一部となる。余が見ておることを、ゆめゆめ忘れるな」と言い放って息を引き取った。
壮絶な最期について、眞島は「最後に一言何か言ってやりたいという思いで演じました」と打ち明ける。
「一橋家ですから、そう軽々しくそんなことも言えない。死の直前に混乱している風に装って『家基』と。普通の状態じゃなくなっているというのを使いながら言っているのかなと思います」
治済のところまで這っていって言うというのは森下氏の脚本通りの展開。現場で演出から、亡くなる直前にそこまでの動きができるものなのか聞かれ、眞島は「毒を盛られて死ぬ直前だから、それぐらいのことがドラマの中であってもいいのではないか」と意見したという。
「やる気満々で当日来ていたので『やりましょう!』と(笑)。そして、リハーサルで台本通りにやってみて、いけそうですねと。なかなか今まで家治にそういうシーンがなかった中で、せっかく森下先生もそう書いてくださったので、ぜひこれはこの通りやってみたいと思いました」
そして、そのシーンを演じて、家治の人生について改めて考えたと振り返る。
「この人は将軍として本当にいろんなことを我慢してきたんだろうなと。直接、治済を呼び出して、『どういうことなんだ!』と言うこともできなかったでしょうし。その立場に縛られながらも、我慢して生きてきたんだろうなと思いながら演じていました」
クランクアップした時の心境を尋ねると、「いつもそうですが、一つの役柄を演じ切ったという、ほっとする気持ちが大きかったです。大河ドラマですから、ほっとする気持ちは特に強いです」と答えた。
●徳川の将軍役に喜び「家紋“三つ葉葵”は重いなと…」
将軍役は眞島にとって初めての経験だった。
「徳川家の家紋、三つ葉葵が入った着物を着ることは、今後の役者人生でないかもしれないなと思いながら、この三つ葉葵は重いなと思いながら演じていました。衣装にも刀にも全部家紋が入っていて、クランクアップが近づくにつれて名残惜しくなってきて、刀を触ったりしていました(笑)」
徳川の将軍役について「本当にありがたい経験をさせていただきました」と語る一方、江戸市中の人たちへの憧れも口にする。
「一視聴者として『べらぼう』を見ていて、将軍は江戸城から出ることができないので、吉原や日本橋の人たちがすごく楽しそうだなと憧れます。江戸ならではの活気のあるべらんめえ口調のやりとりとかいいなあと。いつか職人とか江戸市中の人物を演じてみたいなと思っています」
さらに、今後演じてみたい歴史上の人物について、「幕末の幕府側の人物を演じたい」という願望も明かし、2027年放送の大河ドラマ『逆賊の幕臣』出演に意欲を見せた。
「時代的には幕末が好きなので、2年後の大河で幕府側の幕末の人物を演じたいです。出身も山形で、幕府側の人物に思い入れを持てると思うので、演じたいですね。もし機会があれば、眞島が幕末の幕府側の人物を演じたいと言っていたと、ぜひ言いふらしてください(笑)」
『べらぼう』に関しては、今後は視聴者として楽しむ気満々の様子。「老中も松平定信の時代になって、出版統制が始まっていく中で、どういう風に耕書堂が苦労していくのか。台本も僕は31回までしか持ってないので、楽しみで仕方ない。苦労しながらもどんどん発展してきた重三郎がどういう風に苦労していくのか楽しみです」と話していた。
■眞島秀和
1976年11月13日生まれ、山形県出身。1999年、映画『青〜chong〜』でデビュー。以降、映画、ドラマ、舞台、CM等、幅広く活躍。近年の主な出演作は、映画『破戒』(22)、『ある男』(22)、『知らないカノジョ』(25)、『少年と犬』(25)、ドラマ『麒麟がくる』(20)、『しょうもない僕らの恋愛論』(23)、『おっさんずラブ-リターンズ-』(24)、『#居酒屋新幹線2』(24)、『PJ〜航空救難団〜』(25)など。やまがた特命観光・つや姫大使など山形県の観光大使も多数務める。
(C)NHK
