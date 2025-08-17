（台北中央社）国際総合大会「ワールドゲームズ」は17日、中国・成都でパワーリフティングのエクイップ部門男子スーパーヘビー級決勝が行われ、台湾の楊森が金メダルに輝いた。スクワットでは453.5キロをマークし、世界新記録を樹立した。



昨年11月にアイスランドで開催された世界エクイップパワーリフティング選手権大会でスクワット453キロの世界新記録を出して優勝した楊。この日はベンチプレスで332.5キロ、デッドリフトで332.5キロを出し、スクワットと合わせて計1118.5キロをマーク。総合得点108.9ポイントで優勝を果たした。



また同日、ビーチコーフボールでも台湾代表が優勝。同大会での台湾勢のメダル獲得数は17日午後5時30分現在、金5、銀6、銅4の計15個になった。



（黎建忠／編集：齊藤啓介）