『べらぼう』眞島秀和、渡辺謙らから刺激 時代劇での居住まいを「目に焼き付けておこうと…」
●徳川家治役で渡辺謙演じる田沼意次との信頼関係を意識
大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』(NHK総合 毎週日曜20:00〜ほか)で十代将軍・徳川家治を演じた眞島秀和にインタビュー。本作での家治をどのように築き上げたのか、また、田沼意次役の渡辺謙との共演について話を聞いた。
大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』徳川家治役の眞島秀和
江戸時代中期の吉原を舞台に、東洲斎写楽、喜多川歌麿らを世に送り出し、江戸のメディア王にまで成り上がった“蔦重”こと蔦屋重三郎(横浜流星)の波乱万丈の生涯を描く本作。脚本は、『おんな城主 直虎』(17)以来、8年ぶり2度目の大河ドラマとなる森下佳子氏が手掛けている。
17日に放送された第31回「我が名は天」では、毒を盛られた家治が体調を崩し、命を落とすことに。亡くなる直前、床を這って一橋治済(生田斗真)にいざり寄って、息子・家基(奥智哉)の名前を呼び、「これからは余も天の一部となる。余が見ておることを、ゆめゆめ忘れるな」と言い放って息を引き取った。
眞島が演じた家治は、田沼意次(渡辺謙)との深い絆を持つ十代将軍。蔦重ら市中の人たちとの対比を意識したという。
「徳川幕府の将軍を演じさせていただくということで、作品のメインは蔦重たちですが、その時代を説明するような対比になるシーンできちんと参加できればいいかなと思いました」
特に意識したのが、渡辺演じる意次との絆だと語る。
「『べらぼう』の家治は、渡辺謙さん演じる意次との信頼関係がとてもしっかり描かれていたので、政治に関しては意次に任せながらも、将軍として最終的な責任は取るんだというバランスでやってきた2人だと思ったので、そういった信頼関係を持っている将軍像にしたいと思いながら固めていきました」
そして、2人の絆が特に表れていたシーンが一番印象に残っていると明かす。
「自分は今は評価されない将軍かもしれないけれど、田沼意次を守ったということが、自分が成し得た仕事なのだと吐露しているシーンがあるのですが、そこにすべて凝縮されているような感じがします」
将棋を愛し、将棋を通じて意次との絆を深めたと言われている家治。本作でも2人が将棋を指すシーンが描かれたが、眞島は事前にNHKの将棋番組に出演していた棋士から指導を受けたという。
「将棋が好きな将軍ということで、駒の置き方をすごく指導していただきました。なかなか難しいんですよね。将棋の駒が自宅になかったので、買って家でも練習しました」
●大河ドラマは「わくわくするし、負けないぞという気持ちも」
大河ドラマへの出演は4回目となったが、大河ドラマならではのやりがいがあると語る。
「大河ドラマという看板だけで重厚感があるというのはもちろんですが、そうそうたる役者の方々が集まっている中に参加させてもらえるような気持ちなので、役者としてわくわくするし、負けないぞという気持ちも強く持って毎回臨んでいます」
『べらぼう』では渡辺との共演にとても喜びを感じたという。
「渡辺謙さんが20代の頃に演じていた『独眼竜政宗』が、僕の大河ドラマの入り口でもあるし、テレビドラマを全編、初回から最終回まで見るというのが『独眼竜政宗』が原点なので、そういう思いもあってうれしいなと」
渡辺本人にもその思いを伝えたのか尋ねると、「そこまで照れ臭くて言えなかったですが、『独眼竜政宗』を全部見ていましたとは言いました」と笑顔で答えた。
そして、渡辺との共演について、「収録の序盤は、勝手に感じている緊張感がありましたが、作品の中で目指しているであろう家治と意次の関係性は築けたのではないかなと思います」と手応えを口にし、現場での渡辺の姿勢に感謝する。
「例えば、昼休憩を挟んで、午後の収録が始まる時間よりも早く謙さんはスタジオに入られて、自然とセリフを合わせてくださったり、そういうことを終始やってくださって本当に感謝しています」
そしてベテラン俳優陣から大いに刺激を受けたようで、「渡辺謙さんも石坂浩二さんもそうですが、時代劇の中での居住まいというところで、とても貴重な瞬間に自分は参加しているんだなと思い、そういう姿を目に焼き付けておこうと、収録中はずっと思っていました」としみじみと語っていた。
■眞島秀和
1976年11月13日生まれ、山形県出身。1999年、映画『青〜chong〜』でデビュー。以降、映画、ドラマ、舞台、CM等、幅広く活躍。近年の主な出演作は、映画『破戒』(22)、『ある男』(22)、『知らないカノジョ』(25)、『少年と犬』(25)、ドラマ『麒麟がくる』(20)、『しょうもない僕らの恋愛論』(23)、『おっさんずラブ-リターンズ-』(24)、『#居酒屋新幹線2』(24)、『PJ〜航空救難団〜』(25)など。やまがた特命観光・つや姫大使など山形県の観光大使も多数務める。
