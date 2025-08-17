総合格闘技イベント「ＤＥＥＰ１２６ ＩＭＰＡＣＴ」（１７日、東京・後楽園ホール）で「ＤＥＥＰフェザー級ＧＰ ２０２５」の決勝戦が行われ、水野新太（２２）が判定５―０で高橋遼伍（３６）を下して優勝した。

水野は３月の１回戦で芦田崇宏に、５月の準決勝で海飛に勝って決勝に進出。１回戦を不戦勝、準決勝で五明宏に勝った高橋と対戦した。

試合は１ラウンド（Ｒ）からスタンドの攻防で水野がペースを握り、カーフキックでバランスを崩させるなど有利に進める。２Ｒも序盤は押される場面があったが、中盤からは再び流れを取り戻して打撃をヒットさせた。

最終３Ｒも的確に打撃をヒットさせ続けた水野は、ジャッジ５人が全員勝利を付けて５―０で完勝。男泣きを見せながらマイクを持った水野は「正直、自分が勝てると思ってなかった人が多いと思うんですけど…」と下馬評を覆す優勝を喜びつつ「本当にありがとうございました」と関係者やファンに感謝。

さらに「ＤＥＥＰがメッチャ好きでＤＥＥＰに入ったんですけど、次のステージに行きたいと思っていて。１１月の神戸、誰か空いていればお願いします」と「ＲＩＺＩＮ ＬＡＮＤＭＡＲＫ １２」（１１月３日、兵庫・ＧＬＩＯＮ ＡＲＥＮＡ ＫＯＢＥ）への出場をアピールしていた。