¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡ÛËÒ¸¶ÂçÀ®¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤«¤é¡¢Æ´¤ì¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¡× ¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¡õ¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ç¤âÁ´ÎÏ
¡¡ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¡£¥Ñ¼ó°Ì¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï£±£·Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¡Ë¤Ë£±¡½£°¤Î¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¡££¹²ó°ì»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤éËÒ¸¶ÂçÀ®ÆâÌî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤¬°ìÎÝÀþ¤òÇË¤ë·àÂÇ¤Ç¡¢ÇòÇ®¤ÎÅê¼êÀï¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿ËÒ¸¶Âç¡£¤³¤ÎÆü¤Ï²ÆµÙ¤ß¿¿¤ÃÀ¹¤ê¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¡Ö¥¥Ã¥º¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥Ô¥å¥¢¤Ê¼ÁÌä¤Ë¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç±þ¤¸¤¿£³£²ºÐ¡£¥×¥ì¡¼¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö£Ô£Ð£Ï¡×¤ò¿´ÆÀ¤¿¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬¸÷¤Ã¤¿°ìÆü¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¼ÁÌä¤Ë¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿ËÒ¸¶Âç¡£¡ÖÆ´¤ì¤ÎÁª¼ê¤ÏÃ¯¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤â´ÖÈ±Æþ¤ì¤º¡ÖÆ´¤ì¤ÎÁª¼ê¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡ÄÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤«¤é¡ØÆ´¤ì¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¡¢¤â¤¦Æ´¤ì¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÂ¨Åú¡££²£°£²£³Ç¯£×£Â£ÃÀ¤³¦°ì¥á¥ó¥Ð¡¼¤é¤·¤¯¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤µ¡Å¾¤ÎÍø¤¤¤¿Åú¤¨¤Çµå¾ì¤ò¾Ð¤¤¤ËÊñ¤ó¤À¡£
¡¡²ÆµÙ¤ß¤Ï¡¢²ÈÂ²Ï¢¤ì¤ä±óÊý¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¡£¤½¤ÎÆü¤·¤«´ÑÀï¤ËÍè¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¡£¥×¥ì¡¼¤Ç¤Ï¡ÖËÞ»öÅ°Äì¡×¤¬ÂåÌ¾»ì¤ÎËÒ¸¶Âç¡£¥Õ¥¡¥ó°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ò»×¤¤¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¼ê¤òÈ´¤«¤Ê¤¤»ÑÀª¤Ë²¹¤«¤¤Çï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£