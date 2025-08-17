あいみょんの新曲「いちについて」、「深呼吸」をテーマにしたMV公開

写真拡大

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■｢息づかいがとても印象に残る楽曲、そして、今、真っ直ぐ前を見据えるような歌詞を大切に描きたいと思いました」（ミラーレイチェル智恵監督）

あいみょんが7月23日に配信リリースした「いちについて」のMVが公開された。

「いちについて」はTBS系日曜劇場『19番目のカルテ』の主題歌として書き下ろされた楽曲となっており、今回のMVは過去に「君はロックを聴かない」「ふたりの世界」「GOOD NIGHT BABY」「ハート」などの映像を手掛けたミラーレイチェル智恵が監督を務めた。

今回の映像は「深呼吸」というテーマの元、閉じた場所から開放的な場所へ徐々に映像がゆったりと流れていく構成で展開。映像内では倉庫・ホテルの部屋・海辺という形でロケーションが移り変わりながら進行していき、映像内では四季の景色も印象的に描かれている。

MV公開に当たってあいみょんとミラーレイチェル智恵監督からもコメントが届いている。

リリース情報

2025.07.23 ON SALE
DIGITAL SINGLE「いちについて」

番組情報

TBS系日曜劇場『19番目のカルテ』
毎週日曜 21:00～21:54

出演：松本潤　小芝風花　新田真剣佑　清水尋也　岡崎体育　池谷のぶえ　本多力　松井遥南
ファーストサマーウイカ　津田寛治　池田成志
生瀬勝久　木村佳乃　田中泯
原作：富士屋カツヒト『19番目のカルテ 徳重晃の問診』（ゼノンコミックス／コアミックス）
脚本：坪田文
主題歌：あいみょん「いちについて」
製作：TBSスパークル、TBS

『19番目のカルテ』番組サイト
https://www.tbs.co.jp/19karte_tbs/

「いちについて」特設サイト
https://www.aimyong.net/feature/ichinitsuite

あいみょん　オフィシャルサイト
http://www.aimyong.net/