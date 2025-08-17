2025年8月23日（土）、24日（日）の2日間、札幌市北3条広場にて『チャイナフェスティバル2025札幌』が開催されます。

『チャイナフェスティバル2025札幌』は、2022年の日中国交正常化50周年をきっかけにスタートしたイベント。文化・経済貿易観光・青少年交流・食・物産を軸とした多彩なプログラムを通じ、地域における日中経済文化交流の促進を目指しています。今回は中華料理店や中国関連の店舗・企業、団体など25ブースが出店予定です！

『青島ビール』で会場全体が一斉に乾杯するイベントや、伝統芸のパフォーマンスも。

中国の人気オーディション番組の優勝者・圏九、ロックバンド『爆風スランプ』のサンプラザ中野くん・パッパラー河合、シンガーソングライター・泉亮らが出演。中国獅子舞や変面、武術演武といった迫力ある伝統芸能パフォーマンスも披露します。

さらに、中国の伝統衣装『漢服』の無料試着体験も行われます。

中国水墨画の体験、上野動物園で人気のジャイアントパンダ特別映像の上映、『北海道パンダ大使』による展示なども見逃せません！

詳細情報

チャイナフェスティバル2025札幌

開催日時：2025年8月23日（土） 10:00～20:00・24日（日）10:00～18:00

開催場所：北海道札幌市北3条広場

入場料：無料

※雨天決行／荒天中止

北海道Likers編集部のひとこと

ただ美味しい中華料理を味わうだけでなく、伝統衣装「漢服」の無料試着や水墨画の体験までできるのが、このイベントの大きな魅力。綺麗な漢服を着て、美味しい小籠包を片手に記念撮影……なんて、まるで中国を旅しているかのような気分が味わえそうです。

入場無料なので、お買い物のついでに気軽に立ち寄って、異文化に触れてみてはいかがでしょうか。

文／北海道Likers

