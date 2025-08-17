【今週の12星座占いランキング】8月18日〜8月24日の運勢は？
第1位 さそり座
運気絶好調！ 努力が実る一週間に。何事もワンランク上を目指せる時期。
今週のさそり座さんは、運気が絶好調！ コツコツと続けてきたことが形になるタイミングです。そして、さらに今よりも一つ上を目指せるぐらいの勢いがあるため、妥協せずに力を出しきることが幸運へと繋がりますよ。
恋愛では、一途で真っ直ぐな思いが相手に伝わりやすいとき。仕事では専門的な分野に注目して勉強に励むと吉。高い集中力を持って向き合えるはずです。
ラッキーアイテム：黒いノート
ラッキーカラー：モーブ
第2位 しし座
自分らしく堂々と動きたい一週間に。一目は気にせずに自信を持つと◎
今週のしし座さんは、人目を気にせずに自分らしさを貫ける一週間を過ごせそう。積極的に前へ出ていくことで運命の扉が開かれるはず。
恋愛でも、あなた本来の魅力を惜しみなくアピールできるとき。堂々とした態度でいれば周囲の視線を一気に集める予感も。仕事では、あなたの考えに多くの人が共感してくれるでしょう。「こんなこと言ったら変かな？」と思わずに、自信を持ってチャレンジを！
ラッキーアイテム：金のアクセサリー
ラッキーカラー：サンセットオレンジ
第3位 かに座
人との繋がり・絆がテーマとなる一週間。周囲をサポートする気持ちでいると◎
今週のかに座さんは、家族や仲間との繋がりを感じられる一週間。人との絆を深めるのに最高なタイミングのため、身近な人と過ごす穏やかなひとときがメンタルを安定させてくれるでしょう。
恋愛では、家庭的な優しさが好感度を高めるポイントに。与えることを躊躇しない気持ちが大切です。仕事運も好調で、安定感を持って動けそう。チーム内のサポート役に徹すると信頼を得られるはず。
ラッキーアイテム：フォトアルバム
ラッキーカラー：ピーチピンク
第4位 みずがめ座
自由な発想が道を切り開く一週間に。現状維持よりも挑戦をすると運気アップ！
今週のみずがめ座さんは、型にとらわれない発想力がより注目を集める一週間です。あなたが普段から考えている、自由なアイディアを発表する場に恵まれそうです。協力者が現れるなど、面白い展開も期待できるでしょう。
恋愛においても感性が光るとき。個性の強い人とのご縁もありそうです。仕事では現状維持よりも新しい挑戦にツキがあります。リスクを考えすぎずに思いきった行動を！
ラッキーアイテム：プリントTシャツ
ラッキーカラー：ラベンダーパープル
第5位 やぎ座
未来を見据えた行動を取りたい一週間。堅実な姿勢でいることが評価アップに。
今週のやぎ座さんは、長期的な視点でこれからのことを考えたくなるタイミング。思い付きではない計画的な行動が、未来の成功に繋がっていきます。地に足をつけた判断で、幸運の種を確実に蒔いていきましょう。
恋愛では、派手さよりも誠実さが重要に。内面の輝きで勝負するのがおすすめです。仕事でも上手に段取りが組めそうなとき。あなたの冷静さや堅実さが重宝されるはず。
ラッキーアイテム：スケジュール帳
ラッキーカラー：ホワイトゴールド
第6位 ふたご座
発信することで幸運を掴める一週間。思いついたアイディアをメモしておくと◎
今週のふたご座さんは、コミュニケーショ力が高まる一週間に。SNSやメールでのやりとりが思わぬチャンスを引き寄せるかも。発信する勇気を持ってみて！
恋愛面でも、メッセージやコメントが恋のきっかけとなりそう。素直な気持ちや率直な感想を表現することがポイントです。仕事では、アイディアが冴え渡る時期。思いついたことはスマホなどにメモしておくと、いざというときに活かせそうです。
ラッキーアイテム：スマホ用キーボード
ラッキーカラー：コーラルレッド
第7位 おとめ座
ホッと一息つくことが大切な一週間に。仕事ではスピードより丁寧さを重視して。
今週のおとめ座さんは、気分のリフレッシュをこまめに取り入れたい一週間。「ホッと一息」の時間を意識的に作ることで、停滞感が解消していくはず。
恋愛では、自分がしたいことよりも相手の気持ちや立場を考えた言動を心がけてみて。思いやりの心が相手との絆を深めますよ。仕事では、スピードより丁寧な対応が大切に。細かい部分にもこだわりを見せることが評価に繋がります。
ラッキーアイテム：システム手帳
ラッキーカラー：ミントグリーン
第8位 てんびん座
仲介役として大活躍しそうな一週間！ 恋愛では、求めすぎないことが大切に。
今週のてんびん座さんは、人と人とを繋ぐ“仲介役”として活躍できそうな一週間です。あなたの存在がギスギスしている場を丸く収めたり、まとまらない話し合いを解決に導く、なんてこともあるかも。
恋愛運は穏やかで、パートナーと心温まる時間を過ごせそう。大切なのは、相手に求めすぎないこと。仕事はチーム―ワーク最優先で。調整役として信頼を得られそうな運気ですよ。
ラッキーアイテム：ダイヤのピアス
ラッキーカラー：ベイビーブルー
第9位 うお座
感情のアップダウンが多い一週間に。エンタメに触れることで運気回復の予感。
今週のうお座さんは、感情が動きやすく、何事にも敏感になる一週間。落ち込むこともありそうですが、反対に楽しさを感じることもありそうです。人におすすめされたエンタメに触れることで、低迷感を払拭できるでしょう。
恋愛でのキーワードは「サプライズ」。相手を喜ばせたいという気持ちが、二人の関係を進展させるカギとなります。仕事では、いつもの業務にも新鮮さを持って取り組めるような感情の変化が起こりそう。
ラッキーアイテム：音楽のプレイリスト
ラッキーカラー：グレージュ
第10位 いて座
冒険心が新たな扉を開く一週間に！ 恋愛では新しい出会いの予感も。
今週のいて座さんは、あれもこれもとさまざまなことが気になってワクワクが止まらない一週間。知らない場所や新しい体験が幸運を呼び込んでくれるでしょう。
恋愛面では、出会いの運気が上昇中。偶然から思いがけず恋が始まる可能性も。仕事では、スキルアップや資格取得に最適な時期。未来への投資を惜しまずに、数年先を見据えた行動を意識してみて。
ラッキーアイテム：トラベル情報誌
ラッキーカラー：ターコイズブルー
第11位 おうし座
丁寧に進むことが成果に繋がる一週間。恋愛では出しゃばりすぎないように。
今週のおうし座さんは、焦らず一歩一歩、丁寧に進んでいくことがキーワードに。やや低空飛行の運気ですが、無理せず自分らしさを大切にすることで自然と良い流れになっていくはずです。
恋愛では、信頼関係を築くことで距離が近くなっていきそう。出しゃばりすぎない姿勢を意識してみて。仕事では、堅実な姿勢が評価に繋がります。積み重ねた努力が実を結ぶこともあるでしょう。
ラッキーアイテム：ハンドクリーム
ラッキーカラー：アプリコット
第12位 おひつじ座
スピード感がチャンスを呼ぶ一週間に。仕事では、即断即決を意識してみて。
今週のおひつじ座さんは、行動力がキーワードとなる一週間。ピンときたらすぐに行動することでチャンスを掴めるでしょう。迷わず前進、振り返らないことがポイントです！
恋愛では、スピーディーなアプローチが気になる相手との距離をグッと縮めてくれます。仕事では、即断即決が成果に繋がるはず。判断力と実行力が評価され、責任あるポジションへの抜擢にも期待できるかも。
ラッキーアイテム：三色ボールペン
ラッキーカラー：サフランイエロー
北条 鞠乎 先生
鑑定歴30年以上、「愛のメッセンジャーしあわせコンサルタント」として活躍中のベテラン占い師。オリジナルの九星トライアングルとタロット、西洋占星術、九星気学を組み合わせてあらゆる悩みを解決に導く。