お笑いタレント・有吉弘行（51）が17日にパーソナリティーを務めるJFN「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜後8・00）に出演。映画「国宝」を観に行くも、隣の客のマナー違反に舌打ちを連発したと語る場面があった。

夏休みを利用し、ようやく「国宝」を観に映画館へと向かったという有吉。満員だったといい、隣に誰が座ってくるか心配だったというが「右隣は30〜40代ぐらいの女性で。汗くさい俺みたいおじさんじゃなくて安心して。左側は始まっても来ないからラッキーって思ってたのよ」と胸をなでおろしたという。

しかし「5分後ぐらいにバカなカップルが来てさ」といい「その店で一番大きなジュースとポップコーン持ってきて。そしたら、まずはケータイを光らせて。俺は舌打ちねチッ、チッ、チッ…って」とイラッとしたそう。

「まあ、それぐらいはいいや」と思っていたが、ラブシーンが始まるとなぜか隣の男性がポップコーンを爆食い。「興奮してるのか、モリモリ食うんだよ。シーンとしてるなか、クチャクチャってさ…女も“うるさいよ”って言えばいいのにさ。腹立つわ〜!」とボヤキが止まらなかった。