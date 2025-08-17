【ユニクロ名品パンツ】→ 買い足すなら“白色”！ おしゃれさんはこう着る♡「最旬コーデ」

コーデをパッと明るくあか抜けた印象にできそうな白パンツ。とはいえ存在感のあるカラーは、コーディネートが難しく敬遠してしまいがち……という人もいるのでは？ 実は白パンツは、一着あるとコーデの幅が一気に広がる優秀アイテムなんです。今回は【ユニクロ】の名品パンツを使った、おしゃれコーデをご紹介。コーデの鮮度をぐっと上げられそうな白パンツで、おしゃれ上級者の着こなしを楽しんでみては？

統一感のあるきれいめカジュアルコーデ

【ユニクロ】「タックワイドパンツ」\3,990（税込）

ホワイト系カラーで統一したワントーンコーデ。ゆったりとしたシルエットのアイテムを組み合わせることで、今っぽいラフな抜け感を演出できます。パッと目を引く爽やかな色味で、着映えしそうなのもポイント。ベージュアイテムを小物で取り入れ、大人っぽい上品な雰囲気もキープ。

ベルトで引き締めるメリハリコーデ

白パンツの軽やかさを引き立てる、落ち着いたトーンのアイテムとの組み合わせ。ブラックベルトのコントラストが際立ち、コーデの引き締め役として活躍。メリハリある、大人の余裕を感じる着こなしが叶いそう。コンパクトなトップスをチョイスすることで、すっきりと洗練されたスタイルに。

