◇第107回全国高校野球選手権 県岐阜商3―1明豊（2025年8月17日 甲子園）

県岐阜商（岐阜）の準々決勝はセンバツ王者・横浜（神奈川）に決まった。

16年ぶりの8強でタフな相手と対戦するが、左手ハンディを乗り越えて、この日も1打点を挙げるなど好守に活躍した横山温大（3年）は「春の王者と戦えることでとても今ワクワクしてますし、自分たちの力がどこまで出せるかっていうのが多分とても楽しい。僕は王者とやりたい気持ちがあった」と、むしろ歓迎している。

先制の2点二塁打を含む3安打の宮川鉄平（3年）も「今日みたいに打ちたい。打ち勝つ野球というのもやってきた」と、想定内を強調した。

県岐阜商はこの日の勝利で夏42勝となり、大阪桐蔭に並ぶ歴代10位となった。横浜の40勝（12位）を上回る。

春夏90勝は史上4校目。県岐阜商の上には中京大中京（137勝）、龍谷大平安（104勝）、PL学園（96勝）しかいない。

横浜は68勝で12位タイ。歴史と伝統では県岐阜商の方が上積みがある。

ベスト8に残った中で7校が春夏いずれかの甲子園優勝経験校。優勝のない関東第一も準優勝2回という強豪校揃いのハイレベルな準々決勝となった。

その中でも県岐阜商の実績は軍を抜く。王者・横浜相手にも臆することはなさそうだ。