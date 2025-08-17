気分上がるーーーッッ♡【スタバ】マニアも大絶賛の「新作スイーツ」って？

連日の猛暑にぐったりしている人も多いのでは？ そんな夏の疲労感を吹き飛ばしてテンションアップ！ ハッピーな気持ちにしてくれそうなスイーツが【スターバックス】に登場しました。今回は、涼し気なビジュの華やかケーキとワンランクアップした定番スイーツをご紹介します。気分に合わせて選んで！

ゴージャス感あふれる「ピーチ & ミルクケーキ」

ピーチゼリーの中にはゴロゴロ感のある白桃の果肉入り！ 練乳クリームとミルクムース、スポンジ生地が美しい層になった「ピーチ & ミルクケーキ」は筆者もお気に入り。頑張った自分へのご褒美にぴったり！ 癒し力もありそうなスイーツです。

イートイン限定！「へブンリー ピーチ アメリカンワッフル」

「おいしすぎて 幸せすぎる」と、@j.u_u.n__starbucksさんが紹介するのは「へブンリー ピーチ アメリカンワッフル」。発酵バターを使ったワッフルにホイップクリーム、ピーチソース、ピーチフレーバーパウダーをトッピング。ピンクとホワイトの組み合わせも華やかです。ヒーティングすると生地の食感や香りもアップ！ ぜひ試してみて。

【スタバ】のシーズンメニューは人気のため早期終売の可能性あり！ 食べたいと思ったら早めにお店へ！

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@j.u_u.n__starbucks様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N