日本テレビ系チャリティー番組『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』（30日、31日放送）。生中継されるチャリティーライブで乃木坂46の久保史緒里さん（24）が、視覚障がいの少女・百里さん（14）とピアノの連弾に挑戦することが17日、発表されました。

30日と31日に東京・有明アリーナで開催される『Song for Children！24時間テレビチャリティーライブ』。&TEAMやTHE RAMPAGE with 『ランラン・ダンス天国』高校生ダンサー、NiziU、乃木坂46など豪華アーティストが出演し、その模様の一部が24時間テレビの放送内で中継されます。

久保さんと百里さんは31日に特別企画として、乃木坂46の楽曲『きっかけ』のピアノ連弾に挑戦。2人の演奏に合わせて、乃木坂46のメンバーがパフォーマンスする様子を生放送でお伝えします。

■乃木坂46・久保史緒里と視覚障がいの少女・百里さんの出会い

将来、ピアニストを目指し、3歳からピアノを始めた百里さん。小学生のころ、視覚障がいが進み、両目が見えづらくなったといいます。それ以来、障がいを誰にも知られないように過ごしていた百里さんは、ある日、車のラジオから流れてきた乃木坂46の曲を聞き、すぐにファンに。リスナーとしてラジオを楽しんでいたあるとき、乃木坂46のチャリティー企画が発表されました。企画に参加するためには自分に視覚障がいがあることをラジオで伝えなければならず、百里さんは悩みましたが、憧れの乃木坂46に会いたい一心で、勇気を出してラジオに出演することを決心しました。

ラジオ出演をきっかけに「障がいを隠さず堂々としていい」と考え方が前向きに変わっていった百里さん。その後も、久保さんとの交流は続き、今年、2人がチャリティーライブのステージで、ピアノ連弾に挑戦することになりました。

『Song for Children！24時間テレビチャリティーライブ』は、支援を必要とする子どもたちへのチャリティーを目的とした音楽イベント。ライブの収益は、経費を差し引いた上で、全額寄付されます。