マンチェスター・シティに所属するノルウェー代表MFオスカー・ボブ（22）は今シーズンのブレイクが期待される選手の1人だ。



2023年9月にトップチームデビューを飾ったボブ。昨夏のプレシーズンマッチでは4試合で2ゴール3アシストを記録するなど抜群の存在感を見せていたこともあり、24-25シーズンの飛躍が期待されていた。



しかし、トレーニング中に足を骨折してしまい、最終的に8カ月間プレイできず。昨シーズンはクラブW杯も含め、公式戦7試合の出場でプレイタイムは226分と悔しいシーズンを過ごした。





そして迎えた今シーズン、ウルブズとの開幕戦でボブはスタメンフル出場。チームの2点目となるタイアニ・ラインデルスのゴールをアシストするなど右ウイングで存在感を発揮。ペップ・グアルディオラも試合後、クラブの公式サイトにて「我々はオスカー、タイアニ、アーリングという驚異的なスピードを持っているので、トランジションで彼らを苦しめた。今シーズン、これまでよりも素早く攻撃するために使いたい武器だ」と語っており、ボブへの期待感を口にした。アシスト以外にも右サイドで存在感を発揮したボブを地元紙『Manchester Evening News』も評価しており、10点満点中8点をつけ、「移籍ではない最高の補強？昨年の夏と同じ状況に戻り、強烈な存在感を放っている」と評している。シティの右ウイングのポジションではブラジル代表FWサヴィーニョに退団の噂が浮上しており、若き逸材ボブにチャンスが回ってくることが予想されるが、今シーズン大ブレイクを果たすことができるか、楽しみだ。