◆明治安田 Ｊ１リーグ▽第２６節 岡山２―１柏（１７日・ＪＦＥ晴れの国スタジアム）

ホームの岡山が、柏から勝ち点３を奪った。前半戦のリベンジに成功し、今季３度目の連勝を飾った。

雷の影響で１時間半遅れで開始した試合は、岡山が序盤からボールを保持してペースを作った。前半４分、ＦＷ岩渕弘人とＭＦ藤田息吹が２人がかりでボールを奪取。柏が古巣でもあるＦＷ江坂任に渡ると、エリア内へ進入していた岩渕へパスを供給した。ボールを受けるとすかさず左足を振り抜き、シュートはゴール右隅へ。試合前時点で３位としていた柏から先制点を奪った。

後半は柏にも徐々に流れを取り戻されつつあったが、人数をかけてピンチを防ぐシーンが目立った。すると同４５分、ＧＫスベンドブローダーセンが前線へロングボールを蹴り込む。ボールがペナルティーエリア手前で弾むと、途中出場のＦＷルカオが相手ＧＫに競り勝って足元に収め、右足で冷静に流し込んだ。同アディショナルタイムにはかつて岡山に在籍していたＦＷ仲間隼斗のゴールで１点を返されたが、逆転までは許さず。上位相手に勝ちきった。