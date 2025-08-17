◆日本海リーグ 石川８―５富山（１７日、高岡西部）

石川ミリオンスターズは、８―５で富山ＧＲＮサンダーバーズに逆転勝利し、連勝を飾った。リーグトップの俊足を誇る１番・間野勇翔（はやと）中堅手（２１）が、３安打、１打点、２盗塁と大活躍。初回は右前安打で出塁すると、抜群の瞬発力で二盗に成功。今季の盗塁数は、通算２５盗塁となり、２位に７個差と大きくリード。打率も３割４分４厘に上昇した。守備では１回１死三塁で中飛を捕球し、ホームへの鋭いストライク返球で生還を阻止した。間野は「足が武器なので積極的に仕掛けてチャンスを作りたかった。肩も自信があります」と明るい表情を浮かべた。

石川県加賀市出身で、強豪の遊学館高で活躍。新潟医療福祉大に進学したが、ＮＰＢ入りを目指して今季から独立リーグの石川に加入した。１６７センチ、７０キロと小柄だが、抜群の身体能力を誇る。ヒットを打ってから一塁到達タイムは３・８３秒で、遠投ではなんと１２０メートルを記録。「球場で投げたらバックスクリーンに当たりました。トレーニングで遠投距離は伸びました」と話す。

一卵性の双子で、弟の温翔（はると）は東北公益文科大４年生で外野手として大活躍。今春の南東北大学リーグでは、２回目のベストナインを獲得した。幼い頃から一緒に切磋琢磨し、中学、高校では弟の温翔と一緒にチームを引っ張ってきた。「双子ですが、小さい頃からずっとライバル。弟のおかげで成長できている」と、大きな刺激を受けている。

高校卒業後はそれぞれの道で活躍するが、気持ちは一つだ。「弟も社会人チームでプレーしたいと言っている。自分は盗塁王と首位打者、最多安打を獲得したい」と決意。複数の打撃タイトル奪取で、念願のＮＰＢ入りを引き寄せる。（中田 康博）