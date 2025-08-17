若槻千夏（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/08/17】タレントの若槻千夏が17日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルを披露し、反響が寄せられている。

【写真】若槻千夏、スラリ美脚披露

◆若槻千夏、ハーフパンツで美脚披露


「普段写真投稿に曲付けないけど夏休みすぎて付けちゃう」とつづり、久石譲の「Summer」をBGMに写真を公開した若槻。ミッキーマウスのTシャツに、スラリと伸びた美しい脚が際立つハーフパンツを合わせたスタイリングを披露した。

この投稿にファンからは「脚まっすぐ」「綺麗」「着こなし可愛い」「爽やかで素敵」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】