長崎が直接対決の“九州ダービー”を制し3位に…大宮は愛媛撃破で4位に浮上／J2第26節
2025明治安田J2リーグ第26節の3試合が17日に行われた。
10位ヴァンフォーレ甲府は16位の大分トリニータをホームに迎え入れると、47分の鳥海芳樹の得点が決勝点となり、2−0で勝利を収めた。ここまで勝ち点「41」を獲得しているRB大宮アルディージャはアウェイで最下位の愛媛FCと対戦し、3−0で勝利。勝ち点「3」を積み上げ、4位に浮上した。
6位サガン鳥栖と5位V・ファーレン長崎の直接対決は、1−1で試合を折り返すと、88分に長崎のマテウス・ジェズスがこの試合2点目となる値千金の勝ち越しゴールを記録。長崎が“九州ダービー”を制している。
今節の試合結果と順位表は以下の通り。
▼8月16日（土）
北海道コンサドーレ札幌 0−2 ブラウブリッツ秋田
水戸ホーリーホック 1−3 ジュビロ磐田
カターレ富山 1−2 FC今治
モンテディオ山形 1−0 いわきFC
ジェフユナイテッド千葉 1−0 徳島ヴォルティス
レノファ山口FC 2−2 ベガルタ仙台
ロアッソ熊本 2−1 藤枝MYFC
▼8月17日（日）
ヴァンフォーレ甲府 2−0 大分トリニータ
愛媛FC 0−3 RB大宮アルディージャ
サガン鳥栖 1−2 V・ファーレン長崎
※（）内は勝ち点／得失点差
1位 水戸（51／＋17）
2位 千葉（48／＋14）
3位 長崎（45／＋6）
4位 大宮（44／＋15）
5位 徳島（44／＋12）
6位 仙台（43／＋5）
7位 鳥栖（42／＋3）
8位 磐田（41／＋5）
9位 今治（40／＋7）
10位 甲府（38／＋4）
11位 札幌（34／−11）
12位 秋田（31／−9）
13位 いわき（30／−3）
14位 山形（29／−2）
15位 藤枝（29／−5）
16位 大分（28／−6）
17位 熊本（27／−9）
18位 富山（23／−11）
19位 山口（21／−10）
20位 愛媛（16／−21）
