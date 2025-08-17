長崎が直接対決の“九州ダービー”を制し3位に…大宮は愛媛撃破で4位に浮上／J2第26節

　2025明治安田J2リーグ第26節の3試合が17日に行われた。　

　10位ヴァンフォーレ甲府は16位の大分トリニータをホームに迎え入れると、47分の鳥海芳樹の得点が決勝点となり、2−0で勝利を収めた。ここまで勝ち点「41」を獲得しているRB大宮アルディージャはアウェイで最下位の愛媛FCと対戦し、3−0で勝利。勝ち点「3」を積み上げ、4位に浮上した。

　6位サガン鳥栖と5位V・ファーレン長崎の直接対決は、1−1で試合を折り返すと、88分に長崎のマテウス・ジェズスがこの試合2点目となる値千金の勝ち越しゴールを記録。長崎が“九州ダービー”を制している。

　今節の試合結果と順位表は以下の通り。

■J2第26節


▼8月16日（土）
北海道コンサドーレ札幌　0−2　ブラウブリッツ秋田
水戸ホーリーホック　1−3　ジュビロ磐田
カターレ富山　1−2　FC今治
モンテディオ山形　1−0　いわきFC
ジェフユナイテッド千葉　1−0　徳島ヴォルティス
レノファ山口FC　2−2　ベガルタ仙台
ロアッソ熊本　2−1　藤枝MYFC

▼8月17日（日）
ヴァンフォーレ甲府　2−0　大分トリニータ
愛媛FC　0−3　RB大宮アルディージャ
サガン鳥栖　1−2　V・ファーレン長崎

■順位表


※（）内は勝ち点／得失点差

1位　水戸（51／＋17）
2位　千葉（48／＋14）
3位　長崎（45／＋6）
4位　大宮（44／＋15）
5位　徳島（44／＋12）
6位　仙台（43／＋5）
7位　鳥栖（42／＋3）
8位　磐田（41／＋5）
9位　今治（40／＋7）
10位　甲府（38／＋4）
11位　札幌（34／−11）
12位　秋田（31／−9）
13位　いわき（30／−3）
14位　山形（29／−2）
15位　藤枝（29／−5）
16位　大分（28／−6）
17位　熊本（27／−9）
18位　富山（23／−11）
19位　山口（21／−10）
20位　愛媛（16／−21）