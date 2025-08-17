彼と2人きりの温泉旅行「親父が肝臓がん」予期せぬ告白に言葉を失う【ママリ】

この作品は、いい人の仮面を被ったうそで塗り固められたひとりの男によって、周囲の人間が言葉巧みにだまされ、金銭トラブルや詐欺被害に巻き込まれていくお話です。相手のことをよく知らないままに、周囲の評判だけで人を信用することの怖さを考えさせられるお話となっています。過去に配信し反響があったものを再編成しています。スズ(@suzu.pei)さんによる作品『みんな知らない』第6話をごらんください。

主人公・ミカは、友人から紹介されたマコトと交際をスタートさせます。ある日マコトから、実はバツイチで2年前に子どもを亡くしていると打ち明けられますが、ミカはその過去を受け入れました。そんな2人は旅行に出かけ…。

©suzu.pei

©suzu.pei

©suzu.pei

©suzu.pei

©suzu.pei

©suzu.pei

©suzu.pei

©suzu.pei

©suzu.pei

一緒に出かけた温泉旅行で、マコトはまたしても衝撃的な過去を語りました。胸の赤みは父親に肝臓移植をした跡だと話すマコトに、ミカは驚きを隠せませんでした。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）