医師が救急隊に激怒！「へその緒を切ってしまったら…」【ママリ】

病院に到着した夫から、救急隊員が主治医に怒られていたことを聞いた優花さん。驚きつつ理由を尋ねると、救急車の中で施した処置に問題があったようです。救急隊員がへその緒を切ったことで出てきた問題とは…。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『真冬の車内出産、自分で赤ちゃんを取り上げた話』をごらんください。

2人目がスピード出産だったこともあり、瞬く間にお産が進み、車内で赤ちゃんを生んだ優花さん。低体温だった赤ちゃんの体温も無事に戻り、優花さんの産後の処置も済みましたが、救急車での処置をめぐり新たな問題に直面します。

©ao_ba0524

©ao_ba0524

©ao_ba0524

©ao_ba0524

©ao_ba0524

©ao_ba0524

©ao_ba0524

病院に到着した夫が目にしたのは、激しいけんまくで怒る主治医の姿でした。救急隊員がへその緒を切ったことで、病院で出生証明書が出せなくなってしまったようです。



病院の知られざるルール、知らなかった人からすると驚くような話ですよね。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）