¡Ú¹Ã»Ò±à¡ÛÌÀË¡¢8Ç¯¤Ö¤ê8¶¯Æþ¤ê¤Ê¤é¤º¡¡¸©´ôÉì¾¦¤ËµÊ¤·¤¿½é²ó¤Î3¼ºÅÀ¤¬ºÇ¸å¤Þ¤Ç¶Á¤ÎÞ
¡¡¢¡Âè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¡¦3²óÀï¡¡ÌÀË1¡½3¸©´ôÉì¾¦¡Ê17Æü¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡2017Ç¯°ÊÍè¤Î8¶¯Æþ¤ê¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÌÀË¤ÎÀîºê´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡Ö¾¡¤¿¤»¤Æ¤ä¤ì¤º¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤È¿°¤ò¤«¤ó¤À¡£½é²ó¡¢ÀèÈ¯¤Î»ûËÜ¤¬ÎÏ¤ß¤«¤é3°ÂÂÇ¤È2»Í»àµå¤Ç3¼ºÅÀ¡£Æó²ó¤ËÀèÆ¬¤ÎÀî¸ý¤¬º¸±Û¤¨¤Î»°ÎÝÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÁê¼ê¼ººö¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢ÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÅ¸³«¤Î½Å°µ¤Ï²ó¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ëè²ó¤Î¤è¤¦¤ËÁö¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÎÝ¤¬±ó¤«¤Ã¤¿¡£Ï»²ó¤Ë¤Ï1»àËþÎÝ¤ÎÀä¹¥µ¡¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Ê¤¬¤é¸åÂ³¤¬ËÞÂà¡£3Ê»»¦¤òµÊ¤·¤¿¡£4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿4ÈÖ¤Î²ÃÇ¼¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ë¡¢4ÈÖ¤Î»Å»ö¤¬¤Ç¤¤º¤Ë¾ð¤±¤Ê¤¤¡×¤È²ù¤ä¤ó¤À¡£
¡¡ºò½©¤Î¶å½£Âç²ñ¤Ï1²óÀï¤ÇÇÔ¤ì¡¢ÁªÈ´Âç²ñ½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¡Ö¤ß¤ó¤Ê¼«Ë½¼«´þ¤Ç¥Ð¥é¥Ð¥é¤À¤Ã¤¿¡×¤È°æ¾å¤ÏÌÀ¤«¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¼ç¾¤À¤Ã¤¿²ÃÍè¤¬3·î¤ÎÎý½¬Ãæ¤ËÁª¼ê¤È¾×ÆÍ¡£¤½¤³¤«¤éÌó3¥«·î´Ö¡¢Îý½¬¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¼ç¾¤Ï²ÃÍè¤«¤é¸òÂå¤Ç²¬ÅÄ¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡Ö²ÃÍè¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Àîºê´ÆÆÄ¤¬¿´ÇÛ¤¹¤ë¤Û¤ÉÁª¼êÆ±»Î¤Ç¸·¤·¤¯»ØÅ¦¤·¹ç¤¤¡¢Á´°÷¤Ç»õ¤ò¿©¤¤¤·¤Ð¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡½¡£ÇÔ¤ì¤Ï¤·¤¿¤¬¡¢Àîºê´ÆÆÄ¤ÏÁª¼ê¤é¤òÍ¥¤·¤¤¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ç¸«¤Ä¤á¤¿¡£¡ÊÉÍ¸ýÌ¯²Ú¡Ë