レイソル、首位奪還はならず。敵地で１−２惜敗。岡山は岩渕弘人の２戦連発＆ルカオ弾で連勝達成
J１第26節でファジアーノ岡山対柏レイソルの一戦が、８月17日にJFE晴れの国スタジアムで行なわれた。
落雷の影響でキックオフが１時間半、遅れたゲームで、開始４分にホームチームが先制に成功する。ハイプレスで相手からボールを奪い、その流れから江坂任のラストパスを受けた岩渕弘人が左足シュートを流し込む。岩渕はこれで２戦連発だ。
先手を取った岡山だが、32分にアクシデント。立田悠悟が左膝を傷めた様子で、無念の途中交代。背番号２は担架で運ばれてピッチを後にし、松本昌也が投入される。
不測の事態にも岡山は動じず、果敢にアタックを繰り出す。持ち前のトランジションで優位に立ち、江坂や一美和成が際どいシュートを放つ。
一方の柏は岡山の勢いに押される格好で、思うように攻撃できない。テンポの良いパス回しをシュートにつなげられず、チャンスらしいチャンスがないまま、前半を終えた。
岡山の１点リードで迎えた後半、アグレッシブに攻めに出る柏に対し、岡山は高い強度を保ちながら、受けに回らずに２点目を狙いに行く。
局面で激しいバトルが繰り広げられるなか、お互いに相手ゴール前で決定的なシーンをなかなか作ることができない。シュートに持ち込んだとしても、それぞれの守備陣が身体を張って守る。
80分には柏の久保藤次郎がジエゴのお膳立てからネットを揺らしたが、これはオフサイドの判定で得点は取り消しに。
そして90分、岡山が追加点を奪う。GKのロングキックに抜け出したルカオが相手GKとの競り合いを制し、確実に流し込んだ。
柏は90＋５分に仲間隼斗の得点で１点差に詰め寄るも、反撃もここまで。岡山が２−１で逃げ切り、ホームでは約３か月ぶりの白星を掴み、連勝を飾った。柏はこの試合に勝てば首位の座を奪還できたが、無念の黒星を喫した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
