¡ÚÈ¡´Û¶¥ÎØ¡¡G1¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¶¥ÎØ¡Û¸ÅÀÍ¥ºî¤Ï2Ãå¡¡¡Ö²ù¤·¤¤¤¬Í¥¾¡¤¬»ûºê¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¡¡¥Ê¥¤¥¿¡¼G1¡ÖÂè68²ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¶¥ÎØ¡×¤Î·è¾¡Àï¤¬È¡´Û¶¥ÎØ¤Î11R¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÏÆËÜÍºÂÀ¤ÎÆ¨¤²¤Ë¾è¤Ã¤¿»ûºê¹ÀÊ¿¤¬ÈÖ¼ê·þ¤ê¤ÇG1½éÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼1°Ì¤Î¸ÅÀÍ¥ºî¡Ê34¡áÂçºå¡Ë¤Ï2Ãå¡£¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¤à¤Á¤ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£ÏÆËÜ¤µ¤ó¤¬¤¢¤ì¤À¤±¥Õ¥«¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂÇ¾â¤Ç¤«¤Ê¤êµÓ¤ò»È¤Ã¤¿¡£Âè°ì¤Ë²ù¤·¤¤¤±¤É¡¢Í¥¾¡¤¬»ûºê¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¡£²ù¤·¤¤¤±¤É¡¢°ìÈÖÍ¥¾¡¤·¤Æ¤Û¤·¤¤Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸åÇÚ¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡Ä¾Á°¤Î¥µ¥Þ¡¼¥Ê¥¤¥È¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤ÇÂç¥±¥¬¤òÉé¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀÕÇ¤´¶¤È¥é¥¤¥ó¤ÎÎÏ¤ÇÀ¼±ç¤Ë±þ¤¨¤¿¡£¡Ö²þ¤á¤Æ¡Ê¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¡Ë1°Ì¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÁö¤é¤Ê¤¤Êý¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£ËÜÅö¤Ë¥é¥¤¥ó¤Î¤ª¤«¤²¡£»ûºê·¯¡¢ÏÆËÜ¤µ¤ó¡¢Æî¤µ¤ó¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶áµ¦¤ÎÃç´Ö¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡¢§Æî½¤Æó¡Ê3Ãå¡ËÁ°¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç·ä¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¡£¤Þ¤¿¤Ä¤¯¤êÄ¾¤·¤Æ¥Ó¥Ã¥°¤ÇÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
¡¡¢§¾¾ËÜµ®¼£¡Ê4Ãå¡Ë»ûºê·¯¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÀø¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¢§µÈÅÄÂóÌð¡Ê5Ãå¡Ë¸ÅÀ¤µ¤ó¤¬ÄÉ¤¤¾å¤²¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹Ô¤±¤ì¤Ð¡Ä¡£¾õÂÖ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¢§º´Æ£ÎéÊ¸¡Ê6Ãå¡Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Æ°ì½Ö¤Ë´¶¤¸¤¿¡£¤Þ¤¿µÓÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¡£
¡¡¢§ÂÀÅÄ³¤Ìé¡Ê7Ãå¡Ë½é¼ê¤Ç¥ß¥¹¤·¤¿¡£²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÎý½¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¢§´äÄÅÍµ²ð¡Ê8Ãå¡Ë°ìÈÖÎÉ¤¯¤Ê¤¤Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¤·¤Ã¤«¤êÎý½¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¢§ÏÆËÜÍºÂÀ¡Ê9Ãå¡Ë¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤Î¤³¤È¤Ï¤·¤¿¡£¡ÊÃÏ¸µ¤Î¶¦Æ±ÄÌ¿®¼ÒÇÕ¤Ø¡Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤·¤¿¤¤¡£