お笑いタレント・有吉弘行（51）が17日にパーソナリティーを務めるJFN「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜後8・00）に出演。15日に今季限りの引退を表明した、中日・中田翔（36）のセカンドキャリアについて言及する場面があった。

「中田翔の引退表明」の話題になると、有吉は「お金は凄くあると思うんだよ。いろんな保障もあるんだろうしさ。それでも、今後は何していくんだって（心が）ぽっかりするだろうね。既定路線だと野球解説者とかコーチとかだよね。あと子供向けの野球教室をやったりね」とコメント。

また「中田翔ぐらいになると“居酒屋やります!”って感じでもないよね、スターだからさ。あとは『ジャンクSPORTS』に出ておもしろ話をして。それで『有吉ゼミ』で大食いさせられて。一通りやって、そこからコーチですよね」と予想。

さらに「中田翔って言ったら、やっぱり日本ハムだよね。新庄（剛）さんの後をやればいいじゃんね。新庄さんの楽しいチームカラーのところに、次は中田翔がめっちゃ厳しくするっていう」と提案し、共演者を驚かせていた。