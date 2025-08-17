「楽天５−７日本ハム」（１７日、楽天モバイルパーク）

日本ハムが逃げ切り、２連勝。スタメンをガラリと変えたオーダーがはまり、改めて選手層の厚さを証明した白星となった。

試合後、新庄監督は本音を漏らした。「今日は試合前からテンションめっちゃ下がってたんです」。理由は夏の甲子園に出場している母校・西日本短大付属と首位ソフトバンクの結果。「西短が負けて、ソフトバンクがサヨナラ勝ち。で、３分後にメンバー交換。（楽天の）三木監督も（３位の）オリックスがサヨナラホームラン打って、お互いテンション低いまま臨んで、大変な一日でした」と苦笑いした。

西日本短大付属は３回戦で東洋大姫路に１点差で惜敗。西村監督とは高校野球部の同級生で、昨夏は甲子園で応援したことも話題となった。８強以上も期待できる世代だっただけに、落胆の色をにじませた。

それでも、試合は５番・矢沢、６番・有薗の起用が的中。疲労のたまっている主力を休ませたが、１４安打７得点と効果的に得点を重ねた。

「矢沢君も打ってくれたし。最初７番くらいだったけど、こっちにくるタクシーで、『矢沢君４番にしない？』って。降りて来た（笑）。『じゃあ５番にしますか』と。有薗君も打つね。右方向のバッティングは代打でも面白いと思いましたね」。

最大７点リードが終盤に追い上げられて２点差。それでも、しっかり勝ち切った。「去年はまだ良かったけど、その前の前の年か。ほぼほぼ逆転されて、サヨナラ負けでわちゃーで終わってたけど。去年くらいから逆転されないイメージができて、きょう勝てた」。嫌なムードを振り払い、首位ソフトバンクとのゲーム差「３」をキープした。