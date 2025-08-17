◆パ・リーグ オリックス７Ｘ―６西武＝延長１２回＝（１７日・京セラドーム大阪）

オリックスが今季９度目のサヨナラ勝利で、２カードぶりの勝ち越しを決めた。延長１２回、あとアウト２つでドローとなる場面で試合を決めたのは広岡。フルカウントから中村祐の直球を捉え、左越えに１０年目で自身初となる５号サヨナラ弾を運んだ。

５回表終了時点で０―６と大量ビハインドだったが、その裏に太田が７年目で自身初となる８号グランドスラムを放ち、２点差に接近。６回には、中川の２ランで同点に追いついた。諦めない姿勢で、２０年７月２２日の楽天戦（楽天生命）以来となる６点差逆転勝ちを呼び込んだ野手陣を、岸田監督は「本当によく打ってくれましたね。すごい試合でした」と評価。移籍後初の３連投となった、岩崎を含めた投手陣の粘りも踏まえ「本当に全員で勝ち取った（白星）」と手応えを示した。

左足首のけがで離脱中の正左翼手・西川は「合流してきます。（ウエスタンでは）全く問題なく、というところを聞いていますから、元気に上がってきてくれたら」と、１９日の日本ハム戦（エスコンフィールド）で１軍に復帰させることを明言。「一戦一戦、なんとか勝ちを拾えるようにやっていくしかない」と手綱を締めた。