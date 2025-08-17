板倉滉がアヤックスで堂々デビュー好守備連発も…終盤に途中交代、競り合いで右足ふくらはぎ負傷か
[8.17 エールディビジ第2節 ゴー・アヘッド 2-2 アヤックス]
オランダ・エールディビジは17日に第2節を行った。DF板倉滉が所属するアヤックスは敵地でゴー・アヘッド・イーグルスと対戦し、2-2で引き分けた。今月8日にボルシアMGから加入した板倉はさっそくスタメン入り。好守備を見せたが、後半31分に負傷交代した。
板倉は4-3-3の右CBで出場した。アヤックスは前半3分にMFデイビィ・クラーセンのゴールで先制。試合を優位に運びたいが、その後は昨シーズンのKNVBカップ(オランダ国内杯)王者の厳しい攻撃に遭う。
板倉は要所でチームのピンチを救い、そのたびにサポーターから拍手を浴びた。前半10分、右サイドの裏を突かれて鋭いグラウンダーのクロスを上げられるが、板倉がタイミングよくスライディングでブロック。16分にはPA内で1対1を仕掛けられるも冷静に対処する。PA左からシュートを打たれるも、確実にブロックした。
だが、ゴー・アヘッドの勢いは強く、アヤックスは前半20分、44分と立て続けに失点して1-2と逆転される。前半終了間際にDFユーリ・バースの得点で再び追いつき、2-2で前半を終えた。
後半も拮抗状態は続く。板倉は後半27分にも激しい球際の競り合い後に右サイド際での1対1に対処。しかし、直後から足を引きずる仕草を見せた。4分後に自ら座り込んでプレー続行不可能を申告。交代時には自らピッチ外まで歩いたが、出た後は右足ふくらはぎ辺りを押さえていた。
試合はそのまま2-2で終了し、アヤックスは開幕2連勝にはならず。板倉はデビュー戦で好守備を連発させていたが、まさかの負傷交代となった。
