フランクフルト堂安律がデビュー戦でいきなりゴール! 一瞬の飛び出しから左足で仕留める
[8.17 DFBポカール1回戦 エンガース 0-5 フランクフルト]
今夏にフライブルクからフランクフルトに完全移籍した日本代表MF堂安律が、デビュー戦で初ゴールを挙げた。
堂安は17日のDFBポカール1回戦のエンガース(5部)戦でスタメン出場。新天地で公式戦初出場を果たすと、1-0の前半45分に魅せた。
MFジャン・ウズンがゴール前に浮き球のパスを送り、タイミングよく飛び出した堂安がトラップから左足でシュート。見事にネットを揺らし、加入後初得点をマークした。
後半9分にはペナルティエリア右でMFヒューゴ・ラーションのパスを受け、左足でコントロールショット。ゴール左隅に突き刺し、この日2点目で3-0とした。
堂安は後半35分にMFパクステン・アーロンソンとの交代でお役御免。チームはさらにゴールを重ね、5-0の大勝を飾った。
今夏にフライブルクからフランクフルトに完全移籍した日本代表MF堂安律が、デビュー戦で初ゴールを挙げた。
堂安は17日のDFBポカール1回戦のエンガース(5部)戦でスタメン出場。新天地で公式戦初出場を果たすと、1-0の前半45分に魅せた。
MFジャン・ウズンがゴール前に浮き球のパスを送り、タイミングよく飛び出した堂安がトラップから左足でシュート。見事にネットを揺らし、加入後初得点をマークした。
堂安は後半35分にMFパクステン・アーロンソンとの交代でお役御免。チームはさらにゴールを重ね、5-0の大勝を飾った。
一瞬で飛び出してきた— DAZN Japan (@DAZN_JPN) August 17, 2025
絶妙なトラップから一振り#堂安律 加入後初ゴール
DFBポカール1回戦
エンガース×フランクフルト
#DAZN LIVE配信中 #DAZNFootball pic.twitter.com/nkgmlKpe8g
存在価値が爆上がり— DAZN Japan (@DAZN_JPN) August 17, 2025
鮮烈すぎるデビュー戦
#堂安律 後半開始早々に2ゴール目
DFBポカール1回戦
エンガース×フランクフルト
#DAZN LIVE配信中 #DAZNFootball pic.twitter.com/kJBGrvgqvx