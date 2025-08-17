チェルシーvsクリスタル・パレス スタメン発表
[8.17 プレミアリーグ第1節](スタンフォード ブリッジ)
※22:00開始
<出場メンバー>
[チェルシー]
先発
GK 1 ロベルト・サンチェス
DF 3 マルク・ククレジャ
DF 23 トレボ・チャロバー
DF 24 リース・ジェームズ
DF 34 ジョシュ・アチャンポン
MF 7 ペドロ・ネト
MF 8 エンソ・フェルナンデス
MF 10 コール・パーマー
MF 11 ジェイミー・バイノー・ギテンス
MF 25 モイセス・カイセド
FW 20 ジョアン・ペドロ
控え
GK 12 フィリップ・ヨルゲンセン
DF 21 ヨレル・ハト
DF 27 マロ・グスト
DF 29 ウェスレイ・フォファナ
MF 14 ダリオ・エスーゴ
MF 17 アンドレイ・サントス
FW 9 リアム・デラップ
FW 32 タイリーク・ジョージ
FW 41 Estêvão
監督
エンツォ・マレスカ
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 6 マーク・グエヒ
DF 26 クリストファー・リチャーズ
MF 2 ダニエル・ムニョス
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 7 イスマイラ・サール
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 19 ウィル・ヒューズ
MF 20 アダム・ウォートン
FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ
控え
GK 44 ワルテル・ベニテス
DF 17 ナサニエル・クライン
DF 24 ボルナ・ソサ
MF 8 ジェフェルソン・レルマ
MF 21 ロマン・エッセ
MF 49 ジェスラン・ラク・サキ
MF 55 ジャスティン・デベニー
MF 59 R. Cardines
FW 22 オドソンヌ・エドゥアール
監督
オリバー・グラスナー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります