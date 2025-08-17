◇WEリーグ第2節 日テレ東京V 5―0 ノジマ相模原（2025年8月17日 味の素フィールド西が丘）

WEリーグは各地で4試合が行われ、昨季女王の日テレ東京Vがホーム開幕戦でノジマ相模原を5―0で下して今季初勝利を挙げた。

序盤から多彩な攻撃で相手を圧倒。決定力を欠いてスコアレスで折り返したが、後半だけで5得点のゴールラッシュだ。15分にMF北村菜々美のミドルシュートで均衡を破ると、2分後、MF真城美春が右クロスに合わせて追加点。21分にFW樋渡百花がこぼれ球に詰め、40分はMF松永未夢が左クロスを流し込んだ。終了間際にはDF土光真代がPKを沈めて5点目を挙げた。

今季から率いる楠瀬直木監督は「チームづくりは道半ばですが、みんながチームコンセプトを遂行しながら焦れずにやってくれたので、いい勝ち方ができた」と初白星をかみ締めた。次節24日は昨季途中まで指揮を執った三菱重工浦和との古巣対決。「今日の結果で自信がついて、お互いにいい状態で迎えられると思います」。開幕節はINAC神戸に0―2で敗れたが、連覇に向けて着実にチーム力を高めていく。