¡¡Âè£´£µ²ó¿·³ã£²ºÐ¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡¦£Ç£³¤Ï£¸·î£²£´Æü¡¢¿·³ã¶¥ÇÏ¾ì¤Î¼Ç£±£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Ò¥ë¡ÊÌÆ£²ºÐ¡¢·ªÅì¡¦»Í°ÌÍÎÊ¸±¹¼Ë¡¢Éã¥µ¡¼¥È¥¥¥ë¥Ê¡¼¥ê¥¢¡Ë¤Ïº£Ç¯¤Î»©·î¾ÞÇÏ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¤ÎÈ¾Ëå¡££±¡¦£µÇÜ¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¡Êºå¿À¡¦¼Ç£±£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ï¡¢ÀèÃÄ¤Î³°¤«¤éÄ¾Àþ¤ÇµÓ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ²÷¾¡¤È¥»¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤ò¸«¤»¤¿¡££²Ãå¤À¤Ã¤¿¥¢¥ë¥Ð¥ó¥Ì¤Ï£±£·Æü¤Î¿·³ã¤ÇÌ¤¾¡Íø¤ò´°¾¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢È¾ÇÏ¿Èº¹¤ÎÃåº¹°Ê¾å¤ËÉ¾²Á¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡££±£³Æü¤Î£±½µÁ°ÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤Ïº£²ó¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤àÀÐ¶¶æûµ³¼ê¤¬·ªÅì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¡¢£Ã£×¥³¡¼¥¹¤Ç±Ô¤¤Æ°¤¡£¾ÍèÍË¾¤ÊÎÉ·ìÇÏ¤¬½é¥¿¥¤¥È¥ë¤ò»ë³¦¤ËÂª¤¨¤ë¡£
¡¡¿·ÇÏÀï¤ò£·ÇÏ¿Èº¹¤Ç°µ¾¡¤·¤¿¥ê¥¢¥é¥¤¥º¥·¥ê¥¦¥¹¡Ê²´£²ºÐ¡¢Èþ±º¡¦¼êÄÍµ®µ×±¹¼Ë¡¢Éã¥Ý¥¨¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Õ¥ì¥¢¡Ë¤âÀøºßÇ½ÎÏ¤Ï¹â¤¤¡£º£²ó¤ÈÆ±¤¸º¸²ó¤ê£±£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¸ºÅÀºàÎÁ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¿¥¤¥»¥¤¥Ü¡¼¥°¡ÊÌÆ£²ºÐ¡¢·ªÅì¡¦¾¾²¼Éð»Î±¹¼Ë¡¢Éã¥¤¥ó¥Ç¥£¥Á¥ã¥ó¥×¡Ë¤Ï¥À¥ê¥¢¾Þ¤Ç£²Ãå¡£¥á¥ó¥Ð¡¼ºÇÂ®¤ÎËöµÓ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¤¬¡¢½ÐÃÙ¤ì¤È¥¹¥í¡¼¥Ú¡¼¥¹¤¬¶Á¤¤¤¿¡£ÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ì¤Ð¡¢¤³¤³¤Ç¤â¾å°Ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤àÎÏ¤Ï¤¢¤ë¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Î¾¡¤Á¤Ã¤×¤ê¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¥µ¥ó¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡ÊÌÆ£²ºÐ¡¢Èþ±º¡¦¼¯¸ÍÍº°ì±¹¼Ë¡¢Éã¥É¥ì¥Õ¥©¥ó¡Ë¤Ï¡¢µ÷Î¥±äÄ¹¤¬´¿·Þ¡£½é¤á¤Æ¤Î¥Þ¥¤¥ë¤Ç¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£