デコラティブな甘口トップスが主役の日は、オフィスコードに引き寄せるペンシルスカートが有効。トップスの甘さを抑えるIラインシルエットでお仕事場面での浮かれ見えを防止して♪

レース襟を幼くさせない寒色ペンシル♪

出典: 美人百花.com

主役級なレース襟トップスをエレガントな佇まいにさせる落ち着きカラー。

スカート\10,494/NATURAL BEAUTY BASIC ブラウス\9,790/Swingle(Swingle 有楽町マルイ店) バッグ\13,200/&シュエット(&シュエットギャラリー 池袋サンシャインシティアルパ店) パンプス\17,600/ダイアナ(ダイアナ 銀座本店)

エアリーなチュールトップスを濃紺でメリハリよく

出典: 美人百花.com

夏といえばやっぱりチュールトップス。シックなカラーも軽やかにまとえる。

スカート\8,140/ナノ・ユニバース(ナノ・ユニ バース カスタマーサービス) ブラウス\3,993/ロペピクニック(ジュンカスタマーセンター) バッグ\15,400/& シュエット(&シュエットギャラリー 池袋サンシャインシティアルパ店) パンプス\11,000/アルテミス by ダイアナ(アルテミス by ダイアナ アーバンドック ららぽーと豊洲店)

タイトなペンシルがペプラムのフレア感とマッチ

出典: 美人百花.com

ペンシルシルエットならペプラムとも相性よし。

スカート\16,500/アルページュ ストーリー ニット\18,700/ジャスグリッティー バッグ\16,500/& シュエット(&シュエットギャラリー 池袋サンシャインシティアルパ店) パンプス\12,100/アルテミス by ダイアナ(アルテミス by ダイアナ アーバンドック ららぽーと豊洲店)

掲載：美人百花2025年7月号「夏のスマート美人を叶えるペンシルスカート通勤」

撮影/志田裕也 スタイリング/井関かおり 編集・文/長谷川稚渚 再構成/美人百花.com編集部