冷房対策や日差し避け、秋コーデへのスイッチに使えるカーデは、なんとなく手持ちのもので済ませているとコーデ自体も台無しに……。ということで今回はリボンブラウスに合わせるべきカーデをご紹介！

地厚なカーデとの対比で透けるリボンがより軽やかにリボンを外側に出して主役感あるポイントに

出典: 美人百花.com

リボンにインパクトがあるぶん、カーデはベーシックに。地厚で上質感がわかる素材を選ぶと、令嬢ムードが高まるのでオススメ♡

出典: 美人百花.com

まだ暑い秋のはじまりは、カーデの袖を無造作にまくって抜け感を。

カーディガン￥8,998/NATURAL BEAUTY BASIC ブラウス￥13,200/Noëla パンツ￥24,200/ジャスグリッティー イヤリング￥207,900/ヴァンドーム青山(ヴァンドーム青山プルミエール伊勢丹新宿店) バッグ￥47,300/マイケル マイケル•コース(マイケル•コース カスタマーサービス) 靴￥35,200/プリティ•バレリーナ(F.E.N.)

掲載：美人百花2025年9月号「秋のはじめはカーディガンから」

撮影/渡辺謙太郎 スタイリング/入江未悠 ヘアメイク/朝日光輝(SUNVALLEY) モデル/泉里香 文/高坂知里 再構成/美人百花.com編集部