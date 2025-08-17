スタイルアップできる、フェミニンな服ともバランスが取れる、本気すぎないお手頃価格…etc.大人女子が求める条件をクリアした1本と出合うなら、デニムブランドを調べるより美人百花でおなじみのブランドから探すのが確実！ 好評発売中の美人百花9月号では総勢16ブランドから、プレスのイチ推しコメント付きでガイドしているので、ぜひチェックして♡

【INGNI】計算されたシルエットと着映え感が手に入る♡こなれ感とスタイルアップが叶うコスパ抜群デニム

バイカラーのポロニットで、デニムをレディライクに更新。ハイライズとバギーが生み出すこなれ感でトップスを洗練させて。

Press comment

「ラフ＆カジュアルに着こなせるルーズなシルエットで普段使いに大活躍！ 裾に向かって広がるこなれ感のあるシルエットが特徴♪」(プレス 浅見さん)

パンツ￥4,290、ポロニット￥3,289/ともにINGNI バッグ￥19,800/ADD CULUMN(ドレステリア 渋谷スクランブルスクエア店) ローファー￥35,200/銀座かねまつ(銀座かねまつ6丁目本店)

掲載：美人百花2025年9月号「百花ブランドのデニムが安心する」

撮影/志田裕也 スタイリング/井関かおり 構成·文/長谷川稚渚 再構成/美人百花.com編集部