皐月賞馬ミュージアムマイルの半妹で、阪神の新馬戦を勝ち上がったフェスティバルヒルに注目が集まる。１週前追い切りは栗東ＣＷの併せ馬で６Ｆ８５秒２−１１秒３をマークし、併入。十分に乗り込まれて太め感は全くない。当週のひと追いで態勢は整いそうだ。目指すはもちろん牝馬クラシック路線。無傷Ｖ２での重賞を狙える器だ。

デビュー戦を鮮やかに逃げ切ったリアライズシリウス。主導権を奪うと、後続に影をも踏ませぬ逃走劇で７馬身差の独走Ｖ。大物感あふれる走りを披露した。１週前追い切りは、美浦Ｗの３頭併せで６Ｆ８２秒９−１１秒４。年長馬２頭を豪快に突き放し、出来は文句なし。新種牡馬ポエティックフレアに初の重賞タイトルを届ける。

東京の新馬戦を４馬身差で完勝したサンアントワーヌ。スタートを決めて２番手で折り合うと、直線では楽に抜け出して後続を一気に突き放した。１週前追い切りは、美浦Ｗの併せ馬で６Ｆ８４秒４−１１秒６で併入。上々の気配を示す。余力のあったレースぶりから１Ｆの距離延長は問題なし。ノンストップで初タイトルをつかみとる。

仕切り直しの新馬戦で非凡な瞬発力を見せつけたサノノグレーター。出走取消の影響も感じさせず、上がり３３秒９の切れ味で直線外から差し切った。決して順調と言えない臨戦過程でこの内容。秘めるポテンシャルは相当だ。デビュー２連勝でエリート街道に乗る。

ダリア賞で２着に好走したタイセイボーグ。出負けして後方からの競馬となったが、３角過ぎから一気に追い上げ、メンバー最速の上がりで勝ち馬に迫った。外回りならさらに末脚の威力が増しそうだ。