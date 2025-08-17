シルエットと色選びが重要！美脚に見せてくれる「ストレートデニム」をご紹介♡

写真拡大 (全4枚)

この夏、美脚に見せてくれるアイテムをゲットしたい！そこで今回は、ぷりかわファッションが得意なスタイリスト・仲田千咲さんのアドバイスをもとに、「ストレートデニム」の着こなし方をお届けします。着やせを狙うにはシルエットだけでなく色選びも重要なんだとか！

最強着やせアイテムの選び方

今回は、Ray的最推しのやせ見え服「ストレートデニム」をご紹介。とはいえ、同じアイテムでも色やシルエットによっては、太って見える可能性も……。

だから、絶対に着やせできる最適解をお教えします！

教えてくれたのは...スタイリスト・仲田千咲さん

トレンドをおさえたコーデがお得意の敏腕スタイリスト。

Rayの雰囲気にぴったりなぷりかわファッションを作り出してくれます。

ストレートデニム

コーデ全体を引き締めてくれる濃いめカラー、一択

美脚に見せるためには、シルエットだけでなく色選びも重要。明るめカラーのトップスで濃淡をつけると、さらに脚が細見えします。

Cordinate 【神戸レタス】デニムパンツ

サイドのステッチのデザインがまっすぐな美脚に導いてくれる。

デニムパンツ 3,190円／神戸レタス フリルキャミソール 14,300円／HONEY MI HONEY なかに着たキャミソール 4,990円／Gap ネックレス 2,420円／GOLDY パンプス 13,200円／dazzlin ヘアピン／スタイリスト私物

Item 【COCO DEAL】ブラックデニムパンツ

あわせるアイテムを選ばない着回し力抜群のアイテム。デニムだからカジュアルさもありつつ、ブラックで大人っぽさもゲット。

ブラックデニムパンツ 13,200円／COCO DEAL（ココ ディール）

Item 【BayBee】インディゴデニムパンツ

絶妙なカラーで即こなれ感をゲットできる。リラックス感もありながら、きちんと感も持ちあわせたオトナカジュアルに最適。

インディゴデニムパンツ 13,900円／BayBee

撮影／望月宏樹（モデル）、林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／サイオチアキ（Lila）モデル／三浦理奈（本誌専属）

三浦 理奈

Ray編集部 エディター 草野咲来