シルエットと色選びが重要！美脚に見せてくれる「ストレートデニム」をご紹介♡

この夏、美脚に見せてくれるアイテムをゲットしたい！そこで今回は、ぷりかわファッションが得意なスタイリスト・仲田千咲さんのアドバイスをもとに、「ストレートデニム」の着こなし方をお届けします。着やせを狙うにはシルエットだけでなく色選びも重要なんだとか！

最強着やせアイテムの選び方

今回は、Ray的最推しのやせ見え服「ストレートデニム」をご紹介。とはいえ、同じアイテムでも色やシルエットによっては、太って見える可能性も……。

だから、絶対に着やせできる最適解をお教えします！

教えてくれたのは...スタイリスト・仲田千咲さん

トレンドをおさえたコーデがお得意の敏腕スタイリスト。

Rayの雰囲気にぴったりなぷりかわファッションを作り出してくれます。