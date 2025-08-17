普段の住まいとは異なる地域に家族で滞在し、子どもを地元の保育園に通わせる「保育園留学」。年々、広がりを見せています。



県内で留学を受け入れているのは南魚沼市と佐渡市の2市。特に県外からの移住者が少ない佐渡市では取り組みに期待を寄せています。この夏に訪れた小さな留学生の家族に密着しました。

◆小さな留学生

ここには豊かな緑と美しい海があります。佐渡市・羽茂こども園です。0歳から5歳まで56人が通っています。





◆佐渡で新しい体験を

この夏、やってきたのは小さな「留学生」。すこし緊張した面持ちで登園したのは遠田宗兼くん5歳と弟の有兼くん3歳。そして、母・ゆりあさんです。【保育園の先生】「きょうはちょっと虫捕りに行こうかなって」【母・ゆりあさん】「虫捕りだって。楽しみだね」

群馬県に住む遠田さん家族。



今回、佐渡にやってきたわけ……それは「保育園留学」です。



【母・ゆりあさん】

「子どもが新しい体験とか色々な人に出会える体験ができるということで保育園留学をさせていただくことになりました。群馬県から来ているんですけど海がないので海を感じられる生活をしたかったので」

◆家族で移住体験

保育園留学とは普段の住まいとは異なる地域に1週間から2週間、家族で滞在し子どもを受け入れ先の保育園に通わせる移住体験です。



県内では2022年に南魚沼市で始まり現在では全国の40以上の自治体で行われています。



利用者の6割は関東圏に住む家族。これまで2200組、8000人以上が利用しています。

◆家族で1週間の留学

佐渡市では沢根地区の保育園に続き、「羽茂こども園」がことし6月に新たな受け入れ先となりました。



遠田さん家族は1週間の留学です。



【宗兼くん】

「すいかー！すいか見っけ！」

「見てみんな！割れた！」



この日は保育園の近くの畑でスイカの収穫体験です。宗兼くんが収穫したスイカを……有兼くんがさっそく、ひと口。



【有兼くん】

Q）甘いですか？

「あまい！」



さらに……豊かな自然の中を虫捕り網を手に歩き回ります。

◆夫婦はリモートワーク

遠田さん家族が滞在するのはゲストハウス。子どもたちが保育園にいる間、夫婦でリモートワークです。



夫の尚規さんは不動産関係の仕事についていて普段は単身赴任先の埼玉県から都内に通勤。



ゆりあさんは物流業の経理を行う傍らでSNSの発信者をサポートする仕事も担います。



【尚規さん】

「オフィスにいるときよりも落ち着いてできるというか日々すごい動いている不動産なので……海が近いというところと山と両方あって本当に人が良いというかのんびり、ゆったり過ごせる街の雰囲気ですかね」

◆空いた時間は観光も

空いた時間には夫婦で佐渡を観光します。



この日は、伝統的な建物が立ち並ぶ宿根木地区を散策。そこには、普段の生活を離れた非日常が広がっています。



【ゆりあさん】

「保育園留学だと預けられるからその間に夫婦の時間もとれるからいいですね」



【尚規さん・ゆりあさん】

「こんなゆっくりしてることない」

「ないよね」



【尚規さん】

「6年ぶりくらいですかね」

◆歯止めが利かない人口減少

佐渡市が保育園留学の受け入れを始めた理由。そこには歯止めが利かない人口減少の問題がありました。



1990年に7万8000人いた人口は2020年には5万1000人まで減少。14歳以下の子どもは30年間で7000人以上減少しています。



さらに……



【佐渡市地域振興部移住交流促進課・西牧孝行さん】

「減少傾向になっているのはUターンはあまり減っていないんですね。圧倒的にIターンと呼ばれる方々が前年度から40数パーセント減っていますので」

◆「保育園留学」で地方と都市部を結ぶ

コロナ禍のあと、県外から移り住むいわゆるIターンと呼ばれる人たちが減少。



そうした中で首都圏からの利用者が多い保育園留学は地方と都市部を結ぶきっかけになるといいます。



【佐渡市地域振興部移住交流促進課・西牧孝行さん】

「まずは佐渡のファンづくりというか、単なる関係人口ではない、深い関係人口を作りたい。首都圏と佐渡で二地域居住をするというのも保育園留学から生まれるとすごくいいなと思います」



地域に深く関わる関係人口の増加……保育園留学が目指すのがリピーターの獲得です。中には留学をきっかけに移住を決めた人もいるといいます。

◆「関係人口として関わる」

都内に住む白山さん家族。南魚沼市で3回目の保育園留学を体験しました。



普段は園庭が小さい保育園に通っているため、南魚沼を訪れることで自然と触れ合ったり、ウィンタースポーツを楽しんだりしているといいます。



【白山翔太さん】

「毎回同じところに関わることで関係人口として関わるというのをその時に知って面白いなと思って、移住や二拠点生活とかよりも何歩も手前の状態だとは思うんですけど、もうちょっとゆるい形で愛着を持った地域に関われるのはおもしろいなって思って」

◆保育園留学のメリット

宗兼くんと有兼くん。この日は3日目の通園ですが新しい友だちともすぐに打ち解けることができました。



保育園留学は子どもたちの成長のために受け入れる側にとってもメリットがあるといいます。



【石木むつみ園長】

「留学園児さんが時々来てくださることによって新しい関係性を築けるそういった経験をできることも 大きな理由の一つです。在園児にとってもプラスになる」

◆地元との触れ合い

そのころ、母のゆりあさんは……



【ゲストハウス華屋 竹内康太郎さん】

「（サザエ）いっぱい獲ったけど持って帰れないということで遠田さんに話をしなきゃと思っていたんですけど」



【ゆりあさん】

「こんなに獲れたんですか」



新鮮なサザエの差し入れ。地元との触れ合いが自然と生まれます。



【ゲストハウス華屋 竹内康太郎さん】

「一番簡単なのがそのまま15分くらい茹でて茹で上がったらちょっと待ってそのまま上手にくりんと出して食べてもらうのがいいかな」

◆設備の整ったゲストハウス

調理場や洗濯機など生活するための設備を備えたゲストハウス。子どもたちが帰ってくると夕食の準備にとりかかります。



近くのスーパーで買った佐渡産のマグロを切り出すと……



【有兼くん】

「一個、味見したい」



【宗兼くん】

「佐渡のが一番おいしい。いつものまぐろ醤油かけないと 食べられないのにこのまぐろ醤油かけないでも食べられる」



食卓に並ぶ前にはほとんど完食！県産のコシヒカリも残さず食べました。

◆

今回の保育園留学。子ども2人の遠田さん家族の費用は1週間で27万円ほど。決して、安い金額ではありませんが佐渡を選んだのには理由がありました。



海が無い群馬県……子どもたちの成長はもちろんですが、近くで海を感じられる佐渡で家族の思い出を作りかったといいます。



【宗兼くん】

「ずっと泳ぎたい」



Q）なにおよぎする？

「こう！こうやってバタ足する」



Q）あとどのくらいここにいたいですか？

「100ねんかん」



【母・ゆりあさん】

「小さいうちに色々体験して色々な世界を見ておくことで視野の広い大人になっていけるのかなって思いますし、知らない土地で暮らす経験ってなかなかできないと思うので、私たちも仕事をしながら体験ができるのはありがたい」



子どもが主役の暮らし体験「保育園留学」。



地域と人を結ぶきっかけに……日常とは違う体験がそこにあります。