総合格闘技イベント「ＤＥＥＰ１２６ ＩＭＰＡＣＴ」（１７日、東京・後楽園ホール）でＤＥＥＰフライ級王者決定戦が行われ、村元友太郎（３０）がＫＥＮＴＡ（３５）に２ラウンド逆転のＴＫＯ勝ちでベルトを奪取した。

試合は１Ｒからテークダウンを狙った村元だが、ＫＥＮＴＡの打撃を受けてしまう。２Ｒになると強い打撃を受けてグラつく場面もあった。しかし、相手の猛攻の合間に、反撃の拳で相手の顔面をとらえる。崩れ落ちたＫＥＮＴＡに追撃のパウンドを落とすと、レフェリーが試合を止めて勝利が告げられた。

この快勝に村元は「気持ちいい！」と絶叫だ。さらに「このＤＥＥＰの舞台で戦わせていただいて、目標だったベルトを取ることができて、本当に感無量です。これからＤＥＥＰのフライ級王者として強さを見せていくので、応援よろしくお願いします」と話し、歓声を浴びた。

また、ＤＥＥＰメガトン級王者決定戦は大成（２５）が酒井リョウ（３８）に３ＲでＫＯ勝ち。大成は「３Ｒまでかかっちゃったけど、無事ＫＯできてよかったです」と笑顔。練習仲間でもある酒井に勝ってのタイトルに複雑な思いを口にしつつも「エドポロキング、酒井さんが負けてるんで、年末とかにＲＩＺＩＮでやりたいと思ってるんでお願いします。日本人が勝つヘビー級、見たいでしょ」と宣戦布告していた。