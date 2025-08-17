１６日のプロ野球・巨人対阪神戦は６月３日に亡くなった長嶋茂雄さんの追悼試合だった。国会議員も党派の違いを超えて“ミスター”の勇姿を熱く語り「理想の上司だった」などと思いをはせている。

筆者が通った幼稚園は長嶋さんや王貞治さんの自宅そばにあった。運動会などを「ＯＮコンビ」が見学に来る。幼少とは言え、テレビに出ている名選手はすぐ分かった。

ある時、園庭に遊具を買うためバザーをやることになった。筆者の父親も担当し園の近所へ商品提供依頼のチラシをまいたという。すると長嶋さんと王さんのお宅から段ボールが届く。どちらも新書サイズの本が詰まっていた。

「やったるで！」

ひらがなだけなので幼稚園児でも題名は読めた。前人未到の４００勝を達成した左腕・金田正一さんの自叙伝である。チームメートのよしみで大量購入したものらしい。

バザー会場には「やったるで！」が並び古本市の様相になった。長嶋さんより先に見にきた王さんへ父がお礼を言うと「この本はためになりますよ」と穏やかな対応だ。

さて、長嶋さんである。「うーん、いやこれ、家にメニー（たくさんの意味らしい）だったから、バザー用にチョイスしたんだ」と長嶋節が全開だ。「１冊３０円」の値付けに父が「背番号（金田さんは３４）に合わせました」と答えると「それは大変だ」と慌てた様子。「ぼくの本だと３円で売るの？」と切り出し、「でもワンちゃん（王さん）だと１円だから、ワンちゃんよりましだな」と一人で見事なぼけと突っ込みを披露。周囲の爆笑を誘ったのだった。

長嶋さんが慕われたのは野球だけでなく、その場を明るくする術でも天才だったからだ。お盆明けから暗く重い政局が再開する。長嶋さんのような救世主が現れないものかと思う。（特別編集委員・有吉 敏）