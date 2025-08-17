滝沢秀明氏が社長を務める「ＴＯＢＥ」から７月７日にデビューした７人組男性グループ「ＣＬＡＳＳ ＳＥＶＥＮ（クラスセブン）」が１７日、東京・渋谷で行われた「渋谷アオハル２．０祭 ２０２５」に参加した。

７人それぞれが出演するオリジナルショートドラマ「ハル学園」（ＴｉｋＴｏｋで公開中、全７話）が次々と上演され、ファンは大歓声。一方、自身のシーンが映された大東立樹は恥ずかしさから両手で顔を覆い、立ち上がった。中澤漣は撮影の裏側を「壁ドンのシーンがあって。初めてやったら、セリフを忘れた」と明かし、笑いを誘った。

今後の目標について聞かれると、横田大雅は「単独ライブはやりたいけど、こうして皆さんと同じ場で楽しめるのが僕の夢だったので、かなえられてうれしいです」と喜んだ。

「ＣＬＡＳＳ ＳＥＶＥＮ」は昨年１１月に結成。平均年齢１６．５歳のフレッシュさを前面に出し、ファンからも「かわいい〜」の声が止まらなかった。７人はそれぞれ自己紹介を行い、１５日に１９歳の誕生日を迎えた近藤大海は「（祝って）もらってもいいですか、せーの」と自ら祝福を求めていた。