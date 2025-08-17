ダノン ビオ®秋限定♡和梨＆紅ふじりんご・マスカット＆アップルで世界旅行気分

腸まで届くBE80菌を配合した「ダノン ビオ®」から、秋限定の「世界旅行」シリーズ第3弾が登場。今回は“穏やかで落ち着いた日本の秋”を感じる「和梨と紅ふじりんご」と、“実り豊かなイタリアの収穫の秋”をイメージした「マスカット＆アップル」がラインナップ。旬の果実の香りと食感を楽しみながら、まるで旅先で味わうような贅沢な時間をお届けします。

和梨×紅ふじりんごで感じる日本の秋

「和梨と紅ふじりんご」は、爽やかな和梨の香りとやさしい甘み、紅ふじりんごのシャキッとした歯ごたえが魅力。

噛むほどに広がる果汁とほのかな酸味が調和し、上品な味わいを演出します。パッケージには麻の葉文様や紅葉をあしらい、日本の秋の静けさと彩りを表現。

内容量は300g（75g×4カップ）、希望小売価格はオープン価格。賞味期間は42日間で、要冷蔵（10°C以下）です。

マスカット＆アップルで旅するイタリアの秋

「マスカット＆アップル」は、芳醇なマスカットの香りと甘酸っぱいアップル果肉の食感が絶妙。

クリーミーな舌触りと果実のジューシーさが広がり、華やかな余韻が続きます。パッケージはぶどうのつるやイタリアの三色旗カラーで、収穫祭の賑やかさを表現。

内容量は300g（75g×4カップ）、希望小売価格はオープン価格。保存は要冷蔵（10°C以下）、賞味期間は42日間です。

腸まで届くBE80菌でおいしく腸活

「ダノン ビオ®」は、100倍胃酸に強く※1、生きて腸まで届くBE80菌を全製品に配合。腸内環境をサポートしながら、酸味控えめでまろやかな味わいを毎日楽しめます。

乳製品本来の風味と厳選フルーツの組み合わせは、季節ごとに変わる「世界旅行」シリーズでさらに魅力アップ。※1：当社従来品比

秋の味覚で世界を旅するひとときを

日本の秋のしっとりとした情緒と、イタリアの収穫祭の華やかさ。その両方を「ダノン ビオ®」の秋限定ヨーグルトで楽しめます。

腸まで届くBE80菌で健やかさを支えながら、旬の果実が織りなす香りと食感を味わう至福のひととき。今だけの特別な2つのフレーバーで、毎日の食卓に世界旅行気分をお届けします♪